El Bayer Leverkusen alemán ha anunciado este lunes la destitución del entrenador neerlandés Erik ten Hag, que fichó el pasado mayo en sustitución del español Xabi Alonso, actual técnico del Real Madrid.

“El Bayer 04 Leverkusen ha despedido al entrenador Erik ten Hag con efecto inmediato. Así lo ha decidido el Comité de Accionistas, órgano supervisor del club, por recomendación de la dirección del Bayer 04. El cuerpo técnico asistente se hará cargo provisionalmente de los entrenamientos”, indica en su anuncio el club germano.

En su comunicado Simon Rolfes, director general deportivo, admite que “no ha sido una decisión fácil. Nadie quería dar este paso. Sin embargo, las últimas semanas han demostrado que, con esta composición, no es posible construir un equipo nuevo y exitoso”.

“Creemos firmemente en la calidad de nuestro equipo y ahora haremos todo lo posible para dar los siguientes pasos en su desarrollo con una nueva configuración”, apunta.

Mientras tanto, el español Fernando Carro, director general del Bayer, reconoce que “una destitución en esta fase temprana de la temporada es dolorosa, pero, desde nuestro punto de vista, era necesaria” y asegura que el objetivo del club “sigue siendo alcanzar los objetivos fijados para esta temporada”, para lo que necesitan “as mejores condiciones posibles, a todos los niveles y en todo el área profesional. Ahora se trata de implementar y aprovechar al máximo estas condiciones”.

Ten Hag, de 55 años, defensa central en su época de futbolista en activo, había dirigido antes de llegar al Bayer Leverkusen al Go Ahead Eagles, al segundo equipo del Bayern Múnich, al Utrecht, al Ajax y al Manchester United.

Esta etapa le ha durado un par de meses, por cuanto comenzó a ejercer el 1 de julio. Se ha terminado después de haber sumado tan solo un punto en las dos primeras jornadas de la Bundesliga tras empatar en el campo del Werder Bremen y de caer en casa ante el Hoffenheim. Además ganó al modesto Grosspaspach en la Copa.

El entrenamiento de este lunes lo asumirá su ayudante, Rogier Meijer, que había sido entrenador principal del NEC Nimega neerlandés y que llegó al club de la mano de Ten Hag.