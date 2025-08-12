Compartir:
Por:  Redacción Deportes

Con una delegación de 16 gimnastas y dos entrenadores viaja rumbo a Lima (Perú) el Team Barranquilla de Gimnasia Artística que representará a Colombia en la segunda versión de la Copa de las Américas con la participación de 1879 gimnastas de 14 países.

Leer también: El Estadio Monumental de Lima acogerá la final de Copa Libertadores de 2025

“Llevamos un equipo con sed de gloria y en nuestra delegación contamos con cinco campeonas Nacionales y esperamos dejar en alto los colores de Barranquilla y Colombia” enfatizó Eduardo Cepeda Visbal presidente del Club Gymnastics Gold Barranquilla.

Vigilante informal fue baleado mientras consumía bebidas embriagantes en Las Malvinas

Mia Mazzillo Angulo, Luciana Arteta, María Gabriela Guzmán, Jovanna Martínez y Claire Goulven son las campeonas Nacionales del Team Barranquilla.

Mia Mazzillo Angulo del nivel 7 será la abanderada por el Team Barranquilla, Mia es considerada hoy por hoy la mejor gimnasta colombiana en Niveles USAG.

Leer más: Michael Ortega jugará en el Real Cartagena

El Team Barranquilla lo conforman gimnastas de los clubes Gymnastics Gold, Gymnastics Orange y Buena Esa Barranquilla.

El Team Barranquilla lo conforman:

Nivel 1

Tinkerbell de la Cruz

Zoe de la Puente

Nivel 2

Sofía María

Valeria Visbal

Danna Estrada

Zoe de la Puente

Mariana Macías

Ivanna Herrera

Nivel 3

Maria Gabriela Guzmán

Ashley García

Gabriela Quintero

Luciana Arteta

Nivel 5

Isabella López

Nivel 6

Claire Goulven

Jovanna Martínez

Nivel 7

Mia Mazzillo

Entrenadores Edgar Padilla y Mateo Cepeda Bustamante.

Delegado Eduardo Cepeda Visbal.

El club debuta en la Copa de las Américas el día jueves.