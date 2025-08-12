Con una delegación de 16 gimnastas y dos entrenadores viaja rumbo a Lima (Perú) el Team Barranquilla de Gimnasia Artística que representará a Colombia en la segunda versión de la Copa de las Américas con la participación de 1879 gimnastas de 14 países.
“Llevamos un equipo con sed de gloria y en nuestra delegación contamos con cinco campeonas Nacionales y esperamos dejar en alto los colores de Barranquilla y Colombia” enfatizó Eduardo Cepeda Visbal presidente del Club Gymnastics Gold Barranquilla.
Mia Mazzillo Angulo, Luciana Arteta, María Gabriela Guzmán, Jovanna Martínez y Claire Goulven son las campeonas Nacionales del Team Barranquilla.
Mia Mazzillo Angulo del nivel 7 será la abanderada por el Team Barranquilla, Mia es considerada hoy por hoy la mejor gimnasta colombiana en Niveles USAG.
El Team Barranquilla lo conforman gimnastas de los clubes Gymnastics Gold, Gymnastics Orange y Buena Esa Barranquilla.
El Team Barranquilla lo conforman:
Nivel 1
Tinkerbell de la Cruz
Zoe de la Puente
Nivel 2
Sofía María
Valeria Visbal
Danna Estrada
Zoe de la Puente
Mariana Macías
Ivanna Herrera
Nivel 3
Maria Gabriela Guzmán
Ashley García
Gabriela Quintero
Luciana Arteta
Nivel 5
Isabella López
Nivel 6
Claire Goulven
Jovanna Martínez
Nivel 7
Mia Mazzillo
Entrenadores Edgar Padilla y Mateo Cepeda Bustamante.
Delegado Eduardo Cepeda Visbal.
El club debuta en la Copa de las Américas el día jueves.