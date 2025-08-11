Después de su experiencia en el fútbol boliviano con The Strongest y Aurora, Michael Ortega regresa al balompié colombiano con el Real Cartagena, en la segunda división.

Leer también: “Nos vamos con un punto que nos sigue teniendo en la parte alta”: Yimmi Chará

El volante atlanticense aceptó jugar con los ‘Heroicos’ hasta diciembre de este año, en busca del tan anhelado y luchado ascenso.

La noticia fue confirmada por el propio futbolista en diálogo con EL HERALDO. Ya se encuentra en la capital de Bolívar presentando exámenes médicos y este martes se uniría a los entrenamientos del Real.

Ortega, que tuvo destacados desempeños en Bolivia, principalmente en ‘el Tigre’, espera aportar su calidad técnica y experiencia al conjunto auriverde, que es dirigido por el argentino Martín Cardetti.

Leer también: “No nos podemos conformar, esto es un campeonato largo”: Alfredo Arias

El mediocampista, de 34 años de edad, sonó, en versiones de prensa, como una posibilidad para llegar nuevamente a Junior, el equipo de sus amores, pero la junta directiva del club rojiblanco, ni el propio jugador, confirmaron contactos en ese sentido.

Este será el decimotercer equipo en la carrera futbolística del palmarino. Comenzó en el Deportivo Cali y luego pasó por Atlas (México), Bayer Leverkusen (Alemania), Bochum (Alemania), Junior, Figueirense (Brasil), Once Caldas, Deportivo Pasto, Baniyas Club (Emiratos Árabes Unidos) y Omonia Nicosia (Chipre). Retornó al cuadro azucarero antes de transitar por territorio boliviano con The Strongest y Aurora.

Leer también: América vs. Fluminense: reto gigante para los caleños en la Copa Sudamericana