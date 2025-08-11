América se refugia en la Copa Sudamericana con el partido de alta exigencia ante el poderoso Fluminense, al que recibe este martes en Cali en el primer pulso de la fase de octavos de final, instancia la que llega con bajas y flojos resultados en el torneo local.

Bajo la conducción del argentino Diego Gabriel Raimondi, los ‘Diablos Rojos’ buscan recuperar la sonrisa ante las dificultades que enfrenta en la Liga colombiana con las derrotas en línea ante Santa Fe (2-1) y Deportes Tolima (1-0), que tienen en un incómodo puesto 17 con apenas 4 puntos.

Pese a las salidas del creativo Juan Fernando Quintero a River Plate y del extremo Duván Vergara a Racing, el conjunto escarlata se impuso en el ‘playoff’ al Bahía brasileño con un global de 2-0 y buenas formas, lo que eleva la expectativa en esta fase de la Sudamericana, que lo desafía con el enfrentamiento ante el equipo sudamericano que llegó más lejos en el Mundial de Clubes al caer por 0-2 en las semifinales ante el Chelsea.

Los anfitriones llegan con la preocupante baja del extremo Dylan Borrero, uno de sus mejores jugadores, por una “pequeña” lesión muscular de aductores, mientras que el delantero Jan Lucumí sufrió contusión en la rodilla derecha y está en duda.

En reacondicionamiento y “buena evolución” están el centrocampista Éder Álvarez Balanta, el defensa Mateo Castillo y el extremo venezolano Jhon Murillo, por lo que son esperados por el cuerpo técnico.

‘El Fluzão’, en contraste, está fortalecido por su clasificación a los cuartos de final de la Copa de Brasil tras igualar 1-1 con Internacional en el estadio Maracaná y el vibrante empate 3-3 con Bahía en el Brasileirao con doblete del delantero Germán Cano, un viejo conocido del fútbol colombiano por su paso exitoso por Independiente Medellín.

El club de Río de Janeiro, noveno del campeonato local con 24 puntos y campeón de la Libertadores 2023, encarará este tramo de la Copa Sudamericana sin el extremo colombiano Jhon Arias, transferido al Wolverhampton inglés, además de lidiar con la ausencia del capitán Thiago Silva por lesión, igual que Nonato.

En fase de grupos, ‘el Flu’ de Renato Gaúcho se quedó con el primer lugar de su zona al superar rivales como el Once Caldas colombiano, el Unión Española chileno y el San José boliviano con 13 puntos.

Alineaciones probables:

América de Cali: Jorge Soto; Daniel Bocanegra, Cristian Tovar, Jean Pestaña, Marcos Mina; Josen Escobar, Rafael Carrascal, Sebastián Navarro; Cristian Barrios, Jhon Murillo y Luis Ramos.

Entrenador: Diego Gabriel Raimondi.

Fluminense: Fabio; Samuel Xavier, Juan Freytes, Manoel, Guga; Hércules, Matheus Martinelli; Kevin Serna, Paulo Henrique Ganso, Agustín Canobbio y Germán Cano.

Entrenador: Renato Gaúcho.

Árbitro: el chileno Cristian Garay será auxiliado en las bandas por sus compatriotas Alejandro Molina, Carlos Poblete y Diego Flores.

Estadio: Pascual Guerrero, de Cali.

Hora: 7:30 p. m., de Colombia.