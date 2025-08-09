El telón de la temporada 2025 26 del fútbol inglés se levanta hoy —desde las 9 a.m.— con un duelo vibrante: Liverpool, campeón de la ‘Premier League’, se enfrenta a Crystal Palace, flamante ganador de la ‘FA Cup’, en el emblemático Wembley.

Esta será la primera aparición del Crystal Palace en una Community Shield, tras lograr su histórico título de FA Cup. Liverpool, por su parte, buscará su decimoséptima conquista en esta competición y establecer su dominio desde la última temporada.

El equipo ‘Red’, que ya no cuenta en su nómina con el guajiro Luis Díaz, traspasado al Bayern Múnich, llega como firme favorito, avalado por su sólida campaña pasada y un grupo de fichajes estelares como Florian Wirtz (récord británico), Jeremie Frimpong, Hugo Ekitike y Milos Kerkez.

En sus últimos enfrentamientos, el Liverpool ha dominado levemente: de cinco duelos recientes, los ‘Reds’ ganaron tres, Crystal Palace uno y empataron uno. Además, nunca se han medido en Wembley, situación que añade dramatismo al choque.

Para los dirigidos por Arne Slot, la Community Shield representa una declaración de intenciones: encender la temporada con un título y demostrar que su ambición sigue intacta. Virgil van Dijk, capitán del equipo, recalca que “competir por todos los trofeos es lo mínimo indispensable”.

En Crystal Palace, Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, pilares en la FA Cup, tendrán la oportunidad de convertir un logro histórico en una doble hazaña. Hasta ahora, solo dos colombianos han levantado esta copa: David Ospina (Arsenal, 2017) y Luis Díaz (Liverpool, 2022).

El duelo promete emociones y simbolismos: Liverpool, con su ambición de repetir éxito; Crystal Palace, con la ilusión de continuar la proeza iniciada en mayo. Muñoz y Lerma representan a Colombia en esta contienda, buscando consagrar otro capítulo memorable en sus carreras.