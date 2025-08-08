Estaba tan ‘Happy’ como siempre. Miguel Lora se reía y compartía con un conocido antes de entrar al escenario del Cubo de Cristal de la Plaza de la Paz, para protagonizar un conversatorio en su honor porque hace 40 años, el 9 de agosto de 1985 en Miami, se coronó campeón mundial del peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al vencer al mexicano Daniel Zaragoza.

En medio de su emoción y buen ambiente, Estewil Quesada Fernández, reconocido periodista deportivo barranquillero, se le fue acercando prudente y serenamente hasta quedar cara a cara con el expugilista cordobés y darle la mala nueva casi entre dientes: “Murió Baena”.

Lora hizo un movimiento brusco, se tomó la cabeza de inmediato y exclamó: “¡Nojodaa!”. Se apartó un poco, volvió a donde Estewil y preguntó incrédulo: “¿Se murió? ¿Quién?”.

El presidente de Acord Atlántico le ratificó la infausta noticia y el expegador, con notable tristeza, se tuvo que apoyar en una silla para asimilar un golpe tan duro. Fue inevitable el llanto en el rostro del inolvidable campeón, y la voz de aliento de Quesada para consolarlo.

Eugenio Baena Calvo era uno de los periodistas que lo siguió durante su exitosa carrera en el ring y además se convirtió en su compadre.

“Yo soy el padrino de ‘Chechi’ Baena, su hija (la múltiple campeona mundial de patinaje). La bauticé cuando tenía dos años y medio. Siempre estuvo acompañándome, compartimos muchas peleas, muchos recuerdos. Yo lo esperaba aquí hoy”, contó Lora después del evento, cuando fue abordado por los medios.

Así reaccionó Miguel ‘Happy’ Lora al conocer la noticia del fallecimiento de su compadre Eugenio Baena Calvo. pic.twitter.com/eV7T9A1AcE — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) August 8, 2025

“Es un contraste lo que hay hoy. Me hacen un homenaje, estoy feliz, pero fallece mi compadre, Eugenio Baena. Estoy muy triste”, expresó bastante conmovido.

El conversatorio sobre la conquista del título mundial de Lora hace 40 años fue organizado por la cuerda Probox del Caribe, presidida por Juan Carlos Devia. Antes del comienzo del evento, se realizó un minuto de silencio en homenaje póstumo a Baena.

Johnny Olivares /El Heraldo Estewil Quesada, ‘Happy’ Lora, Raúl ‘Jíbaro’ Pérez y Fabio Poveda Ruiz también aplaudieron el nombre de Eugenio Baena Calvo por todo su aporte periodístico en el mundo del deporte.

El ‘Happy’ no fue el único que evidenció su pesar por el fallecimiento del ‘Bate’, como apodaban a Eugenio Baena. Los periodistas Fabio Poveda Ruiz y Édgar Perea Agudelo, hijos de dos pesos pesados del periodismo deportivo caribeño, Fabio Poveda Márquez y Édgar Perea Arias, que tanto compartieron con el cartagenero, lamentaron su adiós y recordaron anécdotas.

“Eugenio es una persona que siempre estuvo ligado a mi vida. Desde niño lo veía en mi casa, se quedaba allá cada vez que venía a Barranquilla. Hacía un programa en Telecaribe con mi papá que se llamaba Protagonistas del Deporte, y cada vez que venía a grabar, se quedaba en mi casa. Eugenio influyó mucho en mi carrera periodística, fue el primero que se atrevió a darme un micrófono para comentar una pelea de título mundial, la de Mauricio Pastrana en los Estados Unidos. Yo apenas estaba estudiando y él dijo: ‘ven que tú puedes’. Mi papá no quería. Y Eugenio le decía: ‘Déjalo, déjalo’. La transmitimos a nivel nacional en Caracol Radio. Lo quise mucho”, dijo Poveda Ruiz

“Eugenio Baena era grande con su ‘buenos días, buenos días, buenos días’, y su personalidad tan particular, muy explosivo, muy espontáneo. Cuando llegaba, se sabía que llegaba Eugenio. Siempre recuerdo aquella pelea en Panamá entre Fidel Bassa e Hilario Zapata en la que terminamos debajo del ring con Baena, Hugo Illera, Fabio Poveda Márquez y con mi viejo. Unos recuerdos inolvidables”, apuntó Perea Agudelo.