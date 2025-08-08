El mundo del periodismo deportivo lamenta la muerte del cartagenero Eugenio Baena Calvo, que dejó este mundo a los 71 años, cuando se recuperaba en la Clínica Neurodinamia de un infarto que sufrió la madrugada del pasado miércoles.

Su hija, la Cecilia Baena, mejor conocida como ‘la Chechi’, aún no se ha pronunciado sobre la dura pérdida familiar, pero sí publicó en sus redes toda la información sobre las honras fúnebres del ‘Bate’, como era conocido Eugenio, quien se desempeñaba actualmente Caracol Radio, donde participaba en el programa ‘El BVAR Caracol’ y las transmisiones del ‘Fenómeno del Fútbol’, de la misma cadena. También seguía haciendo su popular programa, ‘Buenos días deportes’, a través de sus propias plataformas digitales.

Según la información publicada en el obituario, el sepelio de Baena será este sábado en el Cementerio Jardines de Cartagena. La misa de exequias se realizará a las 2 p.m., en la iglesia La Ermita, en el Pie de la Popa, mientras que la velación se realizará en la sala 6 de la funeraria Lorduy.

La invitación la realizan sus hijos, Raquel Alicia, Juan Carlos, Cecilia y María Eugenia, y demás familiares.

Obituario.

Eugenio Baena deja un gran legado en el periodismo deportivo, no solo cartagenero sino a nivel nacional. ‘El Bate’, experto en béisbol y boxeo, estuvo presente en grandes gestas del deporte colombiano, incluyendo las de su hija, la expatinadora Cecilia Baena, múltiple campeona del mundo.

“Este insigne cartagenero, amante del béisbol, el boxeo y del fútbol, nos deja el legado de su consagrada trayectoria de más de 50 años informándonos sobre el acontecer del mundo del deporte y las hazañas de nuestros ídolos. Nuestras más sentidas condolencias a toda su familia y en, especial, a su amada ‘Chechy’, la niña de sus ojos, múltiple campeona mundial del patinaje”, fue el mensaje enviado por la Alcaldía de Cartagena.