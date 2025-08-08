La Federación Colombiana de Béisbol (FCB) ha dado inicio a la preparación de la Selección Nacional Sub-15, con miras a su participación en el “VII Panamericano Sub-15 Suramérica 2025”. El certamen internacional, organizado por la Confederación Suramericana de Béisbol (Consube), se disputará del 30 de agosto al 8 de septiembre en Barquisimeto, Venezuela.

Este torneo hace parte del nuevo formato impulsado por la WBSC Américas a través de las Sub-Confederaciones, el cual otorga un cupo directo a la “Copa Mundial Sub-15” al equipo campeón de cada región del continente.

En esta edición, Colombia se enfrentará a las selecciones nacionales de Argentina, Brasil, Ecuador, Perú y la anfitriona Venezuela, en un campeonato que promete un alto nivel competitivo.

Los entrenamientos del seleccionado colombiano comenzaron en la ciudad de Cartagena, bajo la dirección del mánager Neder Horta, acompañado por su cuerpo técnico conformado por Carlos Villalobos, Sugar Ray Marimón, Dayan Díaz y Danny Correa.

Con ilusión y compromiso, Colombia se prepara para dejar en alto el nombre del país y buscar la clasificación directa al Mundial WBSC U-15 del año 2026.