Fue un juego candente. Hubo choques, enfrentamientos, duelos verbales, reclamos, y pierna fuerte. Pero el 1-1 entre Argentina y Colombia dejó una imagen para el recuerdo, la del técnico Lionel Scaloni discutiendo con Luis Díaz luego del gol de Thiago Almada para el empate de ‘la Albiceleste’.

Lea: ¿Qué se gritaron Luis Amaranto Perea y Rodrigo De Paul?

A simple vista se vio como una especie de reclamo del entrenador argentino al extremo guajiro. Scaloni, un poco alterado, llama a Díaz, el colombiano va hacia donde él y ahí es apretujado por el orientador, que le habla al oído, mientras el estadio se quiere caer y el resto de jugadores reclaman y discuten entre sí, con el árbitro de por medio.

¿Qué le dijo? ¿Cuál era su molestia? En zona mixta, Luis Díaz habló sobre ese encuentro particular con Scaloni y reveló las palabras que le dijo el técnico argentino.

También: “En Barranquilla cuando pasan 20 minutos y no hiciste un gol la gente no alienta”: Néstor Lorenzo

“El profe Scaloni me vio muy enojado por la jugada que tuvo el compañero en el piso y el árbitro no pitó. Él me dijo que el jugador de nosotros no podía tirarse en esos momentos del partido”, explicó inicialmente el exjugador del Junior.

Lucho recalcó que el técnico rival “fue muy respetuoso” y destacó las virtudes de Colombia. “Dijo que hicimos un gran partido y que siguiéramos así”, agregó.

"SCALONI ME DIJO QUE HICIMOS UN GRAN PARTIDO" 🤝



▶ Luis Díaz se refirió al intercambio de palabras que tuvo con el DT argentino durante el partido



📹 @nicolaroccanarv @NicBerardo pic.twitter.com/S8gozYkcHr — Diario Olé (@DiarioOle) June 11, 2025

Lo que le dijo Lionel Scaloni a Luis Díaz tras el empate 1-1 de Argentina. Lo llama, se le acerca al oído y le manifiesta algo que atendió y reveló el jugador colombiano pic.twitter.com/ZKCBDLBfL3 — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) June 11, 2025

Scaloni también fue preguntado por esa imagen en rueda de prensa, pero no quiso ir más allá, dejando en el aire el motivo, pero resaltando las virtudes de ‘Luchito’, autor del gol de Colombia y una de las grandes figuras del partido.

“Queda ahí, no creo que lo diga él, nada raro, todo bien. Es una charla porque aparte lo admiro como jugador y le dije las cosas que pensaba en ese momento, pero nada raro, todo en buena sintonía. Lo felicité porque es un crack”, sostuvo Scaloni.

Además: “Volvimos a recuperar la confianza de la gente”: Luis Díaz

El estratega dejó entrever, entonces, que, pese a que hubo un cruce como consecuencia de la polémica acción del gol argentino y los reclamos, aplaudió el desempeño de ‘Lucho’, gran referente del seleccionado colombiano.