No hay duda alguna que Luis Díaz es, y por lejos, el mejor jugador de la selección Colombia. El futbolista guajiro lo volvió a ratificar marcando un golazo en el empate 1-1 ante la selección de Argentina, este martes, en el estadio Más Monumental, por la jornada 16 de la Eliminatoria Sudamericana.

“Queríamos sacar el resultado que eran los tres puntos. Hicimos un gran partido desde el primer minuto y hasta los 90 creo que lo buscamos. Dimos todo y hay que seguir ajustando esos pequeños detalles para poder sacar el resultado que es lo que queremos siempre”, declaró en la zona mixta.

El hombre del Liverpool volvió a dejar claro que él viene siempre a darlo todo por la camiseta del combinado nacional.

“Como siempre lo he dicho, vengo a aportar y dar lo mejor de mí en la Selección. Cada vez que me pongo esta camiseta es un orgullo, entonces trato de dar lo mejor. El gol fue muy bonito pero el trabajo en equipo fue muy bueno y muy espectacular. Me quedo con el trabajo que hizo el equipo. Seguí trabajando bien, la posición ya la estoy conociendo cada vez más. Muy feliz, muy contento con el trabajo del equipo”, afirmó.

Por último, Luis Díaz dijo que más allá del empate lo importante fue haber recuperado su juego y la confianza de la hinchada.

“Eso creo que es lo más importante, que rescatas la confianza, el darle a la gente que crea otra vez, que crea en este Colombia que juega buen fútbol. Venimos a cualquier estadio a proponer, a sacar los tres puntos que es lo que siempre trabajamos. Eso es lo más importante, quedarnos con eso, con el punto que se sacó y que también no está tan mal para lo que se viene. Tenemos que ahora tratar de descansar, disfrutar ahora un poco de vacaciones que también es merecido y afrontar los otros dos partidos que vengan para para ganar y estar del otro lado”, concluyó.