No midió sus palabras. No calculó la resonancia y controversia que podría llegar a tener su opinión. A Eduardo Dávila no le importó nada y expresó sin sonrojos ni titubeos una frase que dará mucho de qué hablar y le generará una oleada de críticas.

El dueño del Unión Magdalena, que suele protagonizar declaraciones bastante explosivas, aseguró que “el fútbol no es un deporte para mujeres”.

Como si estuviese anclado en el pasado y aferrado a un montón de conceptos machistas que se vienen rechazando y tratando de extinguir en todo el mundo, Dávila afirmó tajantemente en diálogo con La Pesada del Deporte: “Yo no estoy de acuerdo con el fútbol femenino. Ese no es un deporte para mujeres. Que vayan a jugar tenis, que vayan a jugar voleibol, dominó, pero fútbol no”.

Dávila anunció también que mientras él sea el propietario del ‘Ciclón‘, jamás volverá a existir un equipo femenino. “Mientras yo esté manejando esto, no”, sentenció.

Sus desmedidas y reprochables opiniones, desde luego, han generado rechazo entre las futbolistas colombianas y todos los seguidores del balompié femenino en el país.

Ya se habían presentado palabras similares, incluso más fuertes y discriminatorias, de parte de Gabriel Camargo Salamanca (q.e.p.d.), dueño del Deportes Tolima, y Álvaro González Alzate, presidente de la Difútbol y vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

“Eso anda mal, eso no da nada, ni económicamente, ni nada de esas cosas. Aparte de todos los problemas que hay con las mujeres, son más ‘tomatrago’ que los hombres y traen muchos problemas. Pregúntele a los del Huila si no están arrepentidos de haber sacado el título e invertir toda esa plata en el equipo. Además de todo es un caldo de cultivo de lesbianismo terrible”, dijo Camargo en 2018.

“No vamos a seguir manejando a partir de la fecha, mientras no sea necesario ni ordenado por Fifa, selecciones femeninas de categoría mayores”, dijo González en 2019, molesto por las críticas y quejas de las futbolistas por falta de equidad, de viáticos, un trato digno y otras situaciones anómalas al interior de la selección Colombia femenina de mayores.

No obstante, el dirigente caldense, tras la lluvia de críticas que recibió, cambió completamente su visión sobre las mujeres futbolistas y empezó a acompañarlas en sus participaciones internacionales.