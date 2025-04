ALI HAIDER/EFE

JEDDAH (Saudi Arabia), 20/04/2025.- McLaren's Australian driver Oscar Piastri celebrates winning the Formula 1 Saudi Arabian Grand Prix at the Jeddah Corniche Circuit in Jeddah, Saudi Arabia, 20 April 2025. (Fórmula Uno, Arabia Saudita) EFE/EPA/ALI HAIDER