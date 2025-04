El barranquillero José Mosquera fue nombrado en la gerencia general de Caimanes la temporada profesional del 2025-2026.

Mosquera Crissón asume este nuevo reto profesional, tras guiar a cuatro títulos locales a los ‘saurios’ (2020-21, 2021-22, 2023-24, 2024-25), además de la conquista de la Serie del Caribe 2022. Es el entrenador más ganador en la historia de la divisa, que acumula 14 campeonatos locales.

Sumado a ello, el dirigente logró como mánager de Colombia el tiquete al próximo Clásico Mundial de Béisbol de 2026, tras conducir el equipo de manera brillante en el clasificatorio de Tucson, Arizona, donde logró marca perfecta de 3-0 para pasar primero, al ganar a Brasil, China y Alemania, esta última por la vía del nocaut.

“Recibo este compromiso con gran satisfacción, luego de lo que he realizado frente al equipo. Siempre lo he dicho, dirigir a Caimanes siempre ha sido tremenda responsabilidad, porque somos un equipo que se arma para ganar, no solo para competir. Las expectativas siguen siendo las mismas de siempre”, expresó.