El director técnico mexicano Efraín Juárez aseguró este domingo en su presentación como nuevo entrenador de los Pumas UNAM, que la falta de descenso en el fútbol mexicano jugará a favor de su equipo en su etapa como técnico felino.

“Debemos aprovechar el que no haya descenso para siempre ser ofensivos, ir por el resultado, ganar en todo los campos en los que nos presentemos”, explicó en una rueda de prensa el estratega que en el segundo semestre del año pasado tomó al Atlético Nacional colombiano, al que hizo campeón de liga y copa.

Desde 2020, México suspendió el ascenso y el descenso en la primera división, algo que Juárez criticó, pero que a su parecer se debe de aprovechar para jugar sin presión y siempre con un estilo de juego ofensivo.

Además, también se dijo insatisfecho porque ahora 10 de los 18 clubes pueden aspirar al título, y no como cuando dejó el balompié de su país en 2018, año en el que solo ocho se clasificaban a la fase final.

“Aunque no lo comparto, hay que sacarle provecho también a esto. Ahora puedes ser campeón con 22 puntos, cuando era jugador, habían equipos que ni con 28 puntos avanzaban a los cuartos de final. No está tan difícil”.

La experiencia en los Pumas será la segunda de Juárez como primer entrenador luego de su paso por Atlético Nacional.

Su renuncia en enero pasado al cuadro sudamericano se debió a desencuentros con la directiva por los fichajes para el nuevo torneo.

Fueron menos de tres meses los que el oriundo de Ciudad de México estuvo sin trabajo y aunque aceptó que su intención era volver a asumir un banquillo en el extranjero, no pudo negarse a la oferta de los Pumas, conjunto del que es canterano y en el que como jugador conquistó un título de liga.

“No tiene precio regresar a un lugar al que consideras tu casa. Aquí no me siento ajeno como en otros países en los que he estado. Aquí me siento en confianza. Sé que ellos quieren lo mejor para mí, como yo para ellos”, añadió el antiguo auxiliar técnico en el Standard de Lieja y el Brujas belgas.

El estratega de 37 años, mundialista con México en Sudáfrica 2010, sustituye en el banquillo de los Pumas al argentino Gustavo Lema, cesado el miércoles pasado por malos resultados.

Los felinos son duodécimos en la clasificación del torneo Clausura con 11 puntos, a uno de igualar al Monterrey, décimo y dueño del último boleto a la repesca.

En el otro torneo que afrontan los universitarios en este primer semestre del 2025, la Copa de Campeones de la Concacaf, los auriazules sufrieron para echar en los dieciseisavos de final al Cavalry canadiense.

Juárez debutará con los Pumas este martes, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones ante el Alajuelense costarricense, que visitará México.

“Tendremos poco tiempo para implementar nuestra idea de juego, ahora hay que recuperar a los jugadores que participaron el sábado en la derrota ante Chivas y el martes enfrentar al Alajuelense. No es fácil la tarea, pero tampoco difícil. En Colombia fui campeón jugando cada tres días”, sentenció el manejador.