El asistente técnico de la Selección Colombia, el barranquillero Roberto ‘Tico’ Bruno, estuvo en la despedida del brasilero Falcao de la ‘Canarinha’ ayer en Río de Janeiro. El juego amistoso terminó 3 -2 a favor de los locales.

Bruno, quien además es entrenador del Independiente Barranquilla en la Liga Argos Futsal, se sintió privilegiado al poder presenciar el evento de la leyenda universal de este deporte.

'Es un honor y otro regalo más que Dios nos entrega al estar acá en la despedida de Falcao. La organización fue increíble y estar en esta clase de eventos nos suma más a nuestra experiencia a nivel internacional', expresó Bruno en diálogo con EL HERALDO.

Falcao, que cumplirá en junio 40 años, anotó 385 goles en 241 partidos en casi dos décadas y ganó dos mundiales (2008 y 2012) anotó un gol en su despedida ante el quinteto colombiano, seleccionado que fue elegido por la Confederación Brasileña para disputar el amistoso.

'Nuestra relación con Brasil siempre ha sido muy buena. Lo sucedido con Chapecoense también ha logrado que el pueblo brasileño sienta un gran cariño por nosotros los colombianos. En la parte deportiva los partidos con ellos son muy buenos: juego limpio y de mucha riqueza técnica. Eso le gusta y se adapta a nuestro juego', agregó el orientador barranquillero, quien debe estar hoy arribando a suelo colombiano.