A José Quintana le llegó el momento de portar con orgullo la distinción del 'as' de Medias Blancas de Chicago que desde este 3 de abril abrirán una nueva campaña en el béisbol de las Grandes Ligas, dándole al zurdo de Arjona la confianza para abrir el Juego Inaugural ante los Tigres de Detroit en el estadio Guaranteed Reed de Chicago que dejó de llamarse U.S. Cellular Field para la presente temporada.

Con sus credenciales personales más valoradas después de aquella presentación ante los Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol, José Quintana subirá a la loma en el primer turno después de haber estado cinco temporadas bajo la sombra de Chris Sale, quien pasó a Medias Rojas de Boston.

El colombiano fue la pieza deseada durante la temporada muerta para convertirse en pieza de cambios hacia otros equipos, pero el alto precio que mantuvo la Gerencia del equipo impidió que vistiera otro uniforme.

Sin embargo, Medias Blancas de Chicago mantuvieron la paciencia y el precio por el zurdo que debe representarle al equipo una gran botín en materia de prospectos de cara a seguir reconstruyendo el equipo tal y como pasó con Sale en su traspaso a Boston. Un cambio que puede darse en el desarrollo de la actual campaña antes de la fecha límite en el mes de julio.

Esto fue lo que le dijo Quintana a los reporteros en Glendale, Arizona donde el equipo tiene su campamento primaveral:

Precisamente el jueves anterior durante un partido ante los Rojos de Cincinnati, en el cual Chicago se impuso 4 por 2, Quintana lanzó siete entradas sin permitir carreras y solo dos imparables además de ponchar a tres.

La temporada 2017 en la Gran Carpa será la primera ocasión en la historia que dos lanzadores colombianos se suban al montículo abriendo la temporada para sus equipos al confirmarse que Julio Teherán lo hará para los Bravos de Atlanta ante los Mets en Nueva York.

El cartagenero está a punto de entrar en la historia de la novena indígena al convertirse en el tercer lanzador en abrir en el Día Inaugural para los Bravos en cuatro años seguidos.

Rick Mahler abrió Juego Inaugural en las temporadas 1985 a 1988 y Greg Maddux lo hizo desde 1993 a 1996.

Teherán es el tercer pitcher en Liga Nacional con la mayor racha de partidos seguidos lanzando el primer partido del año solo superado por el zurdo Clayton Kershaw de los Dodgers de Los Ángeles que lo ha hecho por seis años seguidos y por Adam Wainwright que tiene cuatro.