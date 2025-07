En tiempos donde las comedias parecen más preocupadas por conmover que por hacer reír, llega ‘¿Y dónde está el policía?’ (‘The Naked Gun’, en su título original), una apuesta valiente por el humor puro, sin pretensiones y con la frente en alto.

Lea Al Pacino se pone la sotana para vivir el ‘Exorcismo: El ritual’

Dirigida por Akiva Schaffer y producida por Seth MacFarlane, la cinta resucita el estilo irreverente de la saga creada por los ZAZ (Zucker, Abrahams y Zucker), esta vez con Liam Neeson como el nuevo teniente Drebin.

Sí, Liam Neeson. El mismísimo Bryan Mills de ‘Búsqueda implacable’ ahora es Frank Drebin Jr., hijo del legendario y despistado teniente de la Policía Especial de Los Ángeles, interpretado en su momento por la leyenda Leslie Nielsen. Y no, no es una broma. O sí, pero Neeson la cuenta tan en serio que se vuelve irresistible.

Aquí HBO renueva ‘La edad dorada’ para una cuarta temporada

“Seth es un viejo amigo, y me llamó hace un par de años para proponerme este reboot. Le dije que estaba interesado. Así de simple”, cuenta el actor irlandés. “Frank es un inspector comprometido, pero bastante torpe. No es estúpido, pero tiene una inocencia que lo mete en líos... aunque con la mejor actitud”.

Paramount Pictures/Cortesía

Humor único

La clave del humor de ‘¿Y dónde está el policía?’ está en esa mezcla exacta entre lo ridículo y lo solemne. Como dice MacFarlane: “La actuación tiene que ser real y sincera. Peter Graves, Robert Stack, Leslie Nielsen... todos actuaban como si estuvieran en un drama. No hay sátira, no hay parodia. Sólo líneas absurdas dichas con una seriedad que las hace hilarantes. Eso es lo que Liam entiende perfectamente”.

Además Disney presenta sus próximos estrenos que destacan con regreso de ‘Avatar’ y ‘Zootopia 2’

Y junto a Neeson, una inesperada pero perfecta compañera: Pamela Anderson. Ella interpreta a Beth Davenport, la femme fatale de esta historia que mezcla conspiraciones tecnológicas, multimillonarios narcisistas y, claro, un muñeco de nieve animado por un hechizo.

“Siempre he respondido a la comedia, y cuando me ofrecieron esto, me pareció emocionante”, dice Anderson. “Me encantó trabajar el personaje con Akiva. Hay momentos muy sinceros, incluso tiernos, que no esperarías en una película así”.

También Wild Cards, la nueva serie policial en la que los opuestos se atraen

Su química con Neeson, según el director, es “eléctrica, ardiente y sexy”. Y para Anderson, el primer día con el actor fue inolvidable: “Estaba temblando cuando llegué a ensayar. Pero él es todo un caballero, dulce y generoso. No puedes evitar enamorarte de Liam”. Neeson, por su parte, no se queda corto: “Pamela es hermosa, divertida y encantadora. Cualquier escena con ella era un regalo”.

El villano, interpretado por el gran Danny Huston, es Richard Cane, un millonario con complejo de Hemingway y un plan para reiniciar la humanidad con una tecnología llamada P.L.O.T. Device (sí, ese es el chiste). Huston lo describe como “arquetípico, nostálgico, encantado con el poder... y sí, está enamorado de Beth, aunque sabe que probablemente lo va a traicionar”.

Más ‘Orgullo y prejuicio’: Netflix empieza el rodaje de la nueva adaptación de la novela

Paramount Pictures/Cortesía

Escenas memorables

Y si la idea de un Neeson cómico ya es surreal, la película lleva ese absurdo a niveles gloriosos: una persecución en un auto eléctrico que arranca la pared de la estación de policía, un interrogatorio en un hospital cuyas paredes van cayendo para revelar nuevas escenas, y una escena romántica en una cabaña nevada que termina con un muñeco de nieve viviente interpretado por un actor en traje diseñado por la Jim Henson Company.

“La escena del muñeco fue una de las primeras cosas que escribí en la madrugada. Me desperté, lo anoté en mi celular, y lo que está en la película es casi idéntico a eso”, confiesa Schaffer. “Y claro, era obvio que tenía que ser práctico, no CGI. Queríamos un muñeco real, con animatronics. Es mucho más gracioso cuando sabes que lo que estás viendo ocurrió realmente en el set”.

Lea “Traemos un festival pensado para los barranquilleros”

Además de Anderson y Huston, completan el elenco Paul Walter Hauser como Ed Hocken Jr., el sidekick razonable de Drebin; CCH Pounder como la jefa del escuadrón, siempre al borde del colapso nervioso; y Liza Koshy como la detective Barnes. A esto se suman cameos de Busta Rhymes, Cody Rhodes y peleadores de MMA como Justin Gaethje y Kamaru Usman.

Uno de los mayores orgullos del equipo fue lograr efectos prácticos para la mayoría de las escenas. “Cada vez que podíamos hacer algo real, sin CGI, lo hacíamos”, cuenta el director. “Usamos una garra de juguete tamaño real para sacar un auto de un río. Hicimos armas de chocolate. Vestimos a Liam con un traje que se quita de un tirón y revela un suéter con cuello en V. Todo en cámara, sin trampas”.

Aquí Netflix revela nuevas imágenes del ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro

Para completar el tono, la música juega un rol esencial. El compositor Lorne Balfe, responsable de partituras como Mission: Impossible – Fallout, aporta una banda sonora seria y épica, con el estilo del cine noir, que hace aún más cómico el disparate visual. “La música no puede guiñarte el ojo”, explica. “Tiene que sonar como si estuviéramos en un thriller real. Y eso es lo que lo hace gracioso”.

Paramount Pictures/Cortesía

Puro homenaje

‘¿Y dónde está el policía?’ es más que un reboot: es un homenaje a la comedia física, al humor visual, a las frases ridículas dichas con solemnidad y a la tradición de Leslie Nielsen. No es una copia, sino una versión contemporánea que respeta el espíritu original y lo actualiza con la tecnología, la estética y las obsesiones de hoy.

También “Lo más importante es que una película tenga convicción y congruencia”: Julio Chavezmontes

Como sentencia MacFarlane: “Hay muchas comedias que quieren ser conmovedoras. Esta no. Esta sólo quiere que te rías. Y, créeme, lo vas a hacer. A carcajadas. Porque necesitamos reírnos. Y hacía mucho que no teníamos algo como ¿Y dónde está el policía? en pantalla grande”.