Habrá nueva adaptación de la novela ‘Orgullo y prejuicio’. Este martes Netflix confirmó el inicio del rodaje de la miniserie de seis capítulos que se graba en Reino Unido y llegará próximamente a la plataforma de streaming.

La exitosa autora Dolly Alderton y el director Euros Lyn (Heartstopper) han comenzado la producción de su adaptación de Orgullo y prejuicio, la célebre novela de Jane Austen.

Esta serie de seis episodios ya había anunciado a tres de sus protagonistas: la ganadora del Globo de Oro Emma Corrin (Nosferatu, Black Mirror) y el ganador del BAFTA Jack Lowden (Slow Horses, Benediction) como Elizabeth Bennet y Mr. Darcy, respectivamente, y la ganadora del Óscar Olivia Colman (La favorita, The Crown) en el papel de la señora Bennet.

Ahora se ha revelado el reparto completo, que incluye a Rufus Sewell, Freya Mavor, Jamie Demetriou, Daryl McCormack, Rhea Norwood, Siena Kelly y Louis Partridge. Sigue leyendo para ver la primera imagen de las hermanas Bennet en el set.

Las novelas de Austen han cautivado a los lectores durante más de dos siglos, pero Orgullo y prejuicio se mantiene como la más leída, siempre vigente y divertida en el imaginario colectivo. Con su agudo comentario social y su inolvidable historia de amor, no solo ha inspirado múltiples adaptaciones, sino que ha definido todo un género romántico.

“Una vez cada generación, un grupo de personas tiene la suerte de volver a contar esta maravillosa historia, y me siento muy afortunada de formar parte de ella”, dijo Alderton a Netflix.

La autora ganó el National Book Award en 2018 por su debut Everything I Know About Love. “Orgullo y prejuicio de Jane Austen es el modelo de la comedia romántica. Ha sido un placer volver a sumergirme en sus páginas para encontrar formas tanto familiares como nuevas de dar vida a este libro tan querido. Es un regalo para adaptar: está lleno de drama y profundidad, además de comedia y encanto. En él está la oportunidad de explorar la complejidad del amor, la familia, la amistad y la sociedad, aspirando a capturar la voz observadora y deliciosa de Austen. Con Euros Lyn dirigiendo a nuestro elenco estelar, estoy muy emocionada de presentar de nuevo a estos personajes tan divertidos y complejos, tanto para quienes consideran Orgullo y prejuicio su libro favorito, como para quienes aún no han conocido a Lizzie y Mr. Darcy.”

La visión de Alderton y Lyn será fiel al texto original, permitiendo reencontrarse con esta obra atemporal de 1813 a los fans de siempre, al tiempo que introduce a una nueva generación en el mundo de Austen.

“Interpretar a Elizabeth Bennet es una oportunidad única en la vida”, dijo Corrin, quien protagonizó una adaptación de El amante de Lady Chatterley de D.H. Lawrence en 2022. “Poder darle vida a este personaje icónico, junto a Olivia y Jack, con los guiones fenomenales de Dolly, es realmente el mayor honor. Estoy deseando que una nueva generación se enamore otra vez de esta historia”.

Alderton y Lyn son productores ejecutivos de la serie junto a Laura Lankester, Will Johnston y Louise Mutter por Lookout Point. Emma Corrin también obtiene su primer crédito como productora ejecutiva. La producción está a cargo de Lisa Osborne (Wolf Hall: The Mirror and the Light).

“Estamos encantados de compartir este clásico británico con nuestra audiencia global. Orgullo y prejuicio es la comedia romántica por excelencia”, dijo la ejecutiva de Netflix, Mona Qureshi. “La aguda inteligencia y enorme corazón de Dolly, sumados a su amor genuino por la novela de Austen, le permiten aportar nuevas miradas mientras celebra todo lo que generaciones de fans aman. El nivel del elenco liderado por Emma, Jack y Olivia demuestra que esta preciada historia está en las mejores manos posibles con Euros Lyn y el equipo de Lookout Point al mando”.