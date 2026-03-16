En un encuentro que reunió al alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, con directivos de la Federación Panamericana de Ciclismo y la Federación Colombiana de Ciclismo, comenzó oficialmente en la ciudad la agenda del Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta Montería 2026.

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El primer momento de esta gran cita deportiva se vivió durante un almuerzo de bienvenida ofrecido por el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, y la Gestora Social, Diana Sierra Márquez, en el que participaron dirigentes del ciclismo nacional y continental, quienes destacaron la organización, la hospitalidad y la preparación de Montería para recibir a más de 350 ciclistas provenientes de más de 29 países del continente.

La realización de este importante campeonato en la capital cordobesa es el resultado de una gestión directa liderada por el alcalde Hugo Kerguelén García, quien impulsó la alianza entre la Alcaldía de Montería y la Federación Colombiana de Ciclismo para que la ciudad fuera elegida como sede del certamen.

Gracias a esta articulación institucional, la administración municipal destinó una inversión cercana a 1.800 millones de pesos para garantizar la organización, logística y adecuación de los escenarios necesarios para el desarrollo del campeonato.

“Este Panamericano es una realidad gracias a un trabajo articulado que venimos liderando con las Federaciones Panamericana y Colombiana de Ciclismo. Queremos que Montería siga posicionándose como sede de grandes eventos deportivos internacionales que dinamizan nuestra economía, promueven el turismo y muestran al continente la capacidad que tiene nuestra ciudad para organizar competencias de alto nivel”, expresó el alcalde Hugo Kerguelén.

Durante esta semana, Montería será escenario de las pruebas de contrarreloj y de ruta en las categorías juvenil, sub-23 y élite, tanto en la rama masculina como femenina, consolidándose como epicentro del ciclismo continental.

La competencia tendrá además un atractivo especial para la afición monteriana, con la participación del ciclista local Álvaro Hodeg, quien llega a la ciudad para defender el título panamericano que conquistó en 2025 en Uruguay.

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Con la presencia de delegaciones de 29 países y miles de visitantes, el Campeonato Panamericano de Ciclismo también representa una oportunidad para seguir impulsando la economía local, el turismo y la proyección internacional de Montería como ciudad anfitriona de grandes eventos deportivos.

El lanzamiento oficial se realizará este lunes 16 de marzo en el Teatrino de la Ronda del Sinú a partir de las 4:30 de la tarde.

“Cada evento internacional que traemos a Montería es también una oportunidad para nuestros hoteles, restaurantes, comercios y emprendedores. Este campeonato no solo nos pone en el mapa deportivo del continente, también impulsa la economía local y demuestra que Montería tiene la capacidad de organizar eventos de talla internacional”, afirmó el mandatario.