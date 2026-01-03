La captura de Nicolás Maduro a través de una serie de operaciones militares por parte de los Estados Unidos la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026 ha desatado una serie de reacciones en el mundo.

La de los mandatarios locales en Colombia no se ha hecho esperar, y una de las primeras en conocerse públicamente es la del gobernador del departamento de Córdoba y a su vez presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Erasmo Zuleta Bechara.

A través de su cuenta de X el representante de los gobernadores en Colombia aseguró que lo ocurrido, “captura del dictador Nicolás Maduro”, “es apenas el comienzo del final del régimen”.

Capturado el dictador Nicolás Maduro! 🙏🏼🇻🇪

Celebra el pueblo venezolano, y celebramos quienes estamos a favor de la democracia y las libertades.



Por larga que sea la noche, el sol siempre sale!



Este es apenas el comienzo del final del régimen! — Erasmo Zuleta Bechara (@ErasmoZB) January 3, 2026

A su vez deja claro que no solo “celebra el pueblo venezolano”, sino también “celebramos quienes estamos a favor de la democracia y las libertades”.

Remata su apreciación Zuleta Bechara aseverando que “por larga que sea la noche, el sol siempre sale”.

Otra de las reacciones sobre la captura de Maduro y de su esposa es la del alcalde de la ciudad de Montería, Hugo Kerguelén García, que también a través de su cuenta de X señala que “lo que ocurre en Venezuela es consecuencia de años de deterioro institucional y de una ruptura profunda entre el poder y la voluntad ciudadana”.

Advierte que la prioridad, tras lo ocurrido, debe ser “proteger a la población civil y abrir paso a una transición ordenada, que permita recuperar la democracia, la estabilidad y el respeto por las libertades. América Latina necesita países con instituciones fuertes, no regímenes sostenidos en la imposición”.