Dos terneros que no poseen hierro que indique --de forma pública-- quién es su propietario, fueron recuperados por unidades de la Policía Nacional que prestan sus servicios en el corregimiento El Sabanal, jurisdicción de la ciudad de Montería.

Los animales fueron robados de algún predio de la zona y eran conducidos a pie por dos hombres que estaban vestidos con prendas de color negro y que además los llevaban amarrados con cáñamos.

Los delincuentes al notar la presencia de la patrulla motorizada de la Policía emprendieron la huida sin poder ser ubicados a pesar de la búsqueda que emprendieron los policías por los sectores La Risueña, Florisanto y sus alrededores.

Entretanto los animales fueron conducidos hasta la Subestación de Policía El Sabanal con la finalidad de que su propietario aparezca a reclamarlos con los documentos que lo demuestren.

La frustración del hurto de estas reses se produjo a las 12:40 de la madrugada de este martes 23 de diciembre y para ello fue fundamental la información que la ciudadanía le entregó a la Policía Nacional.

Las unidades de la Policía acantonadas en El Sabanal trabajan para contrarrestar el delito de abigeato.