Córdoba sigue consolidándose como el corazón deportivo de Colombia. Así quedó demostrado luego de que cinco jóvenes atletas cordobeses lograran su temprana clasificación a los VII Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe 2025, que tendrán como sede este departamento, especialmente los municipios de Montería y Cereté.

Lea también: Aberrante: denuncian caso de abuso sexual contra una niña de año y nueve meses; vecinos grabaron los vejámenes

La anhelada clasificación se consiguió tras la destacada participación en la final nacional de los Juegos Intercolegiados, realizada en Cali y Palmira, Valle del Cauca, donde a la fecha Córdoba suma un acumulado de 14 medallas de oro, 12 de plata y 10 de bronce.

Los deportistas clasificados integrarán la Selección Colombia, que representará al país en este importante certamen internacional que se desarrolla del 1° al 10 de noviembre, donde competirán contra delegaciones provenientes de Aruba, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, y Venezuela.

Lea también: Detective de la Policía de Nueva York murió luego de someterse a cirugía estética en Colombia

Los atletas clasificados por Córdoba son:

Andrés Ignacio Valdez Otálvaro – Atletismo, categoría juvenil, rama masculina. Institución Educativa El Rosario, Pueblo Nuevo.

Prueba: lanzamiento de disco – Medalla de oro.

María Isabel Ramos Pinto – Boxeo, categoría juvenil, rama femenina.

Institución Educativa Alianza para el Progreso, Ciénaga de Oro.

Prueba: -48 kg – Medalla de oro.

Sofía Cristina Alvear Paternina – Boxeo, categoría juvenil, rama femenina. Institución Educativa El Dorado, Montería.

Prueba: -54 kg – Medalla de oro.

Ángela Dayana Carvajal Muñoz – Paranatación, categoría juvenil, rama femenina.Institución Educativa Rancho Grande, Montería.

Pruebas: 50 metros libres, 100 metros libres y espalda – Medallas de oro.

Isabela Cabrales Almanza – Ajedrez, rama femenina.

Institución Educativa El Nacional, Montería.

Modalidad: ajedrez clásico – Medalla de bronce.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, ha reiterado su compromiso con el fortalecimiento del deporte en el departamento, respaldando a los atletas a través del equipo técnico y profesional de Indeportes Córdoba, que lidera procesos de acompañamiento, formación y preparación integral para los deportistas en todas las etapas de su desarrollo. Gracias a este apoyo institucional, los jóvenes talentos cordobeses cuentan con orientación médica, psicológica y metodológica, además de la gestión de recursos logísticos y económicos que les permiten competir en igualdad de condiciones y representar con orgullo a su territorio en escenarios nacionales e internacionales.

Lea también: Petro interviene en el lío de la Uniatlántico y publica varios mensajes: “El caso debe ser investigado”

“El logro de nuestros jóvenes deportistas es una muestra del talento que tiene Córdoba y del trabajo articulado que venimos realizando desde Indeportes para acompañarlos en su proceso de formación y competencia”, expresó el gobernador Zuleta Bechara.

Los VII Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe 2025 contarán con la presencia de más de 3.000 visitantes, entre deportistas, delegados y acompañantes, quienes llenarán las calles, hoteles, restaurantes y escenarios deportivos, impulsando la economía local y mostrando al mundo la hospitalidad de los cordobeses.

Además, 220 voluntarios cordobeses harán parte del equipo organizador, demostrando que servir también es una forma de crecer, aprender y aportar al desarrollo de la comunidad.