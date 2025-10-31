Compartir:
Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

Córdoba sigue consolidándose como el corazón deportivo de Colombia. Así quedó demostrado luego de que cinco jóvenes atletas cordobeses lograran su temprana clasificación a los VII Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe 2025, que tendrán como sede este departamento, especialmente los municipios de Montería y Cereté.

La anhelada clasificación se consiguió tras la destacada participación en la final nacional de los Juegos Intercolegiados, realizada en Cali y Palmira, Valle del Cauca, donde a la fecha Córdoba suma un acumulado de 14 medallas de oro, 12 de plata y 10 de bronce.

Varios ciclistas atlanticenses se preparan para participar en el Giro de Rigo

Los deportistas clasificados integrarán la Selección Colombia, que representará al país en este importante certamen internacional que se desarrolla del 1° al 10 de noviembre, donde competirán contra delegaciones provenientes de Aruba, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, y Venezuela.

Los atletas clasificados por Córdoba son:

  • Andrés Ignacio Valdez Otálvaro – Atletismo, categoría juvenil, rama masculina. Institución Educativa El Rosario, Pueblo Nuevo.

Prueba: lanzamiento de disco – Medalla de oro.

  • María Isabel Ramos Pinto – Boxeo, categoría juvenil, rama femenina.

Institución Educativa Alianza para el Progreso, Ciénaga de Oro.

Prueba: -48 kg – Medalla de oro.

  • Sofía Cristina Alvear Paternina – Boxeo, categoría juvenil, rama femenina. Institución Educativa El Dorado, Montería.

Prueba: -54 kg – Medalla de oro.

  • Ángela Dayana Carvajal Muñoz – Paranatación, categoría juvenil, rama femenina.Institución Educativa Rancho Grande, Montería.

Pruebas: 50 metros libres, 100 metros libres y espalda – Medallas de oro.

  • Isabela Cabrales Almanza – Ajedrez, rama femenina.

Institución Educativa El Nacional, Montería.

Modalidad: ajedrez clásico – Medalla de bronce.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, ha reiterado su compromiso con el fortalecimiento del deporte en el departamento, respaldando a los atletas a través del equipo técnico y profesional de Indeportes Córdoba, que lidera procesos de acompañamiento, formación y preparación integral para los deportistas en todas las etapas de su desarrollo. Gracias a este apoyo institucional, los jóvenes talentos cordobeses cuentan con orientación médica, psicológica y metodológica, además de la gestión de recursos logísticos y económicos que les permiten competir en igualdad de condiciones y representar con orgullo a su territorio en escenarios nacionales e internacionales.

“El logro de nuestros jóvenes deportistas es una muestra del talento que tiene Córdoba y del trabajo articulado que venimos realizando desde Indeportes para acompañarlos en su proceso de formación y competencia”, expresó el gobernador Zuleta Bechara.

Los VII Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe 2025 contarán con la presencia de más de 3.000 visitantes, entre deportistas, delegados y acompañantes, quienes llenarán las calles, hoteles, restaurantes y escenarios deportivos, impulsando la economía local y mostrando al mundo la hospitalidad de los cordobeses.

Además, 220 voluntarios cordobeses harán parte del equipo organizador, demostrando que servir también es una forma de crecer, aprender y aportar al desarrollo de la comunidad.