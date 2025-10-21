La Gobernación de Córdoba activó acciones de prevención ante la alerta emitida por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo por la tormenta tropical Melissa. El departamento se encuentra en nivel de alerta amarilla.

El cambio de nivel de Vigilancia (verde) a Aviso (amarillo) se da en los últimos minutos ante el fortalecimiento de la perturbación tropical AL98, que presenta una probabilidad de desarrollo del 100% con lluvias, vientos y oleaje que podrían afectar sectores del Caribe colombiano, incluyendo el departamento de Córdoba.

El Consejo de Gestión de Riesgos de Desastres de Córdoba participa en la Sala de Crisis Nacional convocada por la UNGRD, en la que realizan seguimiento permanente a las condiciones climáticas y consolidan los reportes para orientar las medidas de preparación y respuesta en el territorio.

Ante la alerta amarilla, el gobierno departamental hace un llamado a los alcaldes municipales, organismos de socorro y comunidad en general a activar sus planes de emergencia y contingencia, con el fin de fortalecer las acciones de prevención en zonas donde puedan presentarse situaciones de riesgo.