Andrés Ramírez, un joven nativo del municipio de Sampués, en Sucre, pero dedicado a las labores de vaquería en Momil, Córdoba, falleció al recibir la descarga eléctrica de un rayo la mañana del sábado.

El muchacho de 25 años se desplazaba en su caballo y a la vez hablaba por celular en medio de una tormenta eléctrica, por lo que un rayo terminó acabando con su vida y con la del animal que lo había acompañado en los últimos años a desarrollar su trabajo.

Los vecinos de la zona, que se percataron de la situación, llevaron al joven vaquero al CAMU de Lorica, que es el más cercano, pero según el personal médico llegó sin signos vitales.

