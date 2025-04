Ante el Gobierno Nacional, concretamente ante la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UAPA), el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, inició la gestión para obtener 24.733 millones de pesos que necesita el Programa de Alimentación Escolar (PAE) para seguir operando.

Lea también: Cobradiario y presunto negociante de tierras es asesinado en Soledad

El mandatario cordobés informó que el PAE enfrenta una crisis financiera que lo ha obligado a intensificar las gestiones para asegurar su continuidad y evitar que miles de niños, niñas y jóvenes se queden sin el servicio de alimentación escolar.

Actualmente, las administraciones territoriales están asumiendo más del 60 % del costo del programa, a pesar de que su financiamiento es una obligación del Gobierno Nacional. En el caso de Córdoba, el PAE requiere aproximadamente $120.000 millones para operar durante el año escolar, pero el Ministerio de Educación solo ha aportado $40.000 millones, dejando un déficit del 67 %.

Lea también: Temporada de lluvias en el Caribe estará “por encima de lo normal”, advierte el Ideam

“Las gobernaciones del país están aportando más del 60 % de un gasto recurrente que es obligación del Gobierno Central. En el caso de Córdoba, no contamos con la capacidad financiera para garantizar la totalidad del programa durante todo el período escolar, por lo que estamos tocando las puertas de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UAPA) en búsqueda de soluciones”, expresó el mandatario cordobés que además es el presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND).

Los cerca de 25 mil millones de pesos son para cubrir los 38 días restantes del primer semestre lectivo de 2025 y garantizar la atención alimentaria de 155.398 estudiantes.

Lea también: Hombre asesinado en Paraíso era integrante de ‘Los Pepes’ y había sobrevivido a un atentado en 2024

Zuleta Bechara anunció que convocará en los próximos días una reunión con la Procuraduría General de la Nación para exigir acciones que garanticen la continuidad del PAE. “No podemos permitir que los niños se queden sin alimentación por un incumplimiento del Gobierno Nacional”, enfatizó el mandatario.

Además, reiteró su llamado a la Presidencia de la República y al Congreso para que prioricen una reforma que garantice la estabilidad financiera del PAE y evite que, año tras año, los departamentos tengan que enfrentar esta crisis.

“Esta crisis no es exclusiva de Córdoba, sino que afecta a la mayoría de los departamentos no certificados del país. El Ministerio de Educación no ajusta los recursos a las necesidades reales del programa, que incluye no solo los alimentos, sino también logística, transporte y personal”, agregó.