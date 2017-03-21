Los avances en la construcción y adecuación del campamento de las Farc en la zona transitoria de Gallo, Tierralta, son solo del 40%, con falta de agua, energía, conectividad, salud, además de otras limitaciones muy complejas en el tema logístico que incumbe a los 120 guerrilleros del frente 58 de las Farc, y cinco menores de edad, entre ellos un bebé de 2 meses.

En cambio sí avanza en más del 60% la construcción de la sede donde permanecerán los miembros del Mecanismo tripartito de Monitoreo y Verificación (MM&V), con mejores condiciones de servicios básicos.

Esta, es solo una del rosario de denuncias que ha hecho en las últimas horas la Comisión Departamental de Derechos Humanos Marcha Patriótica Córdoba (CODDHMACO), tras reciente visita a la zona veredal en Gallo.

'Todo este tipo de condiciones logísticas con que no cuentan las y los miembros del frente 58 de las Farc que están en Gallo son preocupantes. Habría que cuestionarse el por qué se avanza con unos y con otros no, y por supuesto, llegar al origen real del incumplimiento de lo acordado para el tema de adecuación de los puntos transitorios y zonas veredales, en este caso específico de Gallo', sostiene la comisión en un informe de 22 páginas.

El mismo informe escrito contiene que los guerrilleros han manifestado a la comisión humanitaria que tienen dificultades con la cantidad de alimentos que les están llegando, puesto que son pocas las raciones para 120 combatientes, además de otros productos esenciales que - según la denuncia - no reciben.

'Cabe resaltar que en lo que respecta a la alimentación del pequeño Emmanuel, de 2 meses de nacido, se encuentra en situaciones complejas, puesto que la comida que llega es para adultos y no tiene otra fuente alimenticia que la leche de pecho de su madre, cuestión que en términos nutricionales no es suficiente. Además no tiene elementos de aseo y cuidado, solo ha recibido un solo kit por parte de la Alcaldía de Tierralta, que ya se le terminó', indica el informe.

Frente al retraso de las obras está claro que –sostiene– no existe construcción alguna de habitaciones o sitios comunes que sirvan de dormitorios donde puedan instalar camarotes y estar protegidos de las variaciones climáticas y de los vectores transmisores de las enfermedades tropicales comunes en la zona.

'Entonces también de manera improvisada a los guerrilleros les ha tocado construir cambuches con plástico, situación inhumana que principalmente afecta y vulnera a los 5 niños que ahí se encuentran', relata el informe.

Advierte que los mismos guerrilleros la construcción de zonas comunes como cocina, comedor, 'puesto que apenas están los planos donde van a estar ubicados dichos lugares, pero su construcción por parte de las autoridades competentes avanza de manera lenta'.

El alto consejero para las regiones, Carlos Eduardo Correa, sostiene que la zona veredal de Gallo es la más atrasada del país, pero las condiciones logísticas y de falta de vías para llegar, sobre todo para llevar materiales o suministros.

'Por más que hay gente trabajando, diariamente se puede llevar solo dos viajes de material en lanchas o canoas. Si llueve, como ha pasado en estos días, inmediatamente se tiene que parar el suministro, vamos limitados ciento por ciento a eso, pero los recursos están', precisó el alto consejero.

Correa reconoció que la de Gallo es la zona más compleja de las 26 que existen en igual número de regiones del país.

Tema salud

El informe advierte que el 20 % de los 120 combatientes que se encuentran en el lugar está enfermo o sigue con secuelas del paludismo y recuerda que, por ser una zona endémica están potencialmente expuestos y expuestas a contraer este tipo de enfermedades tropicales, razones de mayor fundamento para realizar brigadas de salud periódicas, que a la fecha no se han producido.

'Debido a la fuerte ola de concentración del paludismo el Movimiento de Monitoreo estableció un convenio con la Alcaldía para que los martes se fijara como un día especial para atender los casos más preocupantes de salud que se presentaran, pero luego de no recibir una atención adecuada', relata la comisión humanitaria.

Sergio Jaramillo e Iván Márquez.

En Pondores hay un avance de 85%

En un 85% están las obras de los alojamientos en el Punto Transitorio de Normalización de Pondores, en el corregimiento de Conejo, según aseguró el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, quien visitó la zona.

Afirmó que las zonas comunes como la cocina, baterías sanitarias, aulas, zona de salud, esparcimiento y área de recepción ya están en un 100%.

Los alojamientos individuales son 220 que están sobre 55 plataformas y cada uno tiene un área de 24 metros cuadrados.

En este lugar también ya se encuentran los contenedores de la ONU donde serán depositadas las armas que entregarán los miembros de las Farc.

Por su parte, el líder de las Farc Iván Márquez aseguró que se están dando pasos firmes para culminar felizmente con este proceso, y destacó la mano de obra de los guerrilleros que han trabajado día y noche junto a los trabajadores del contratista. 'Ellos han hecho un equipo extraordinario y eso hay que aplaudirlo', manifestó el representante de las Farc.