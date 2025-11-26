PwC continúa transformándose con el propósito de ser un catalizador hacia un futuro empresarial innovador y sostenible. En respuesta a las megatendencias globales, la Firma evoluciona fortaleciendo su identidad visual y su estrategia hacia el futuro.

La Encuesta Anual Global de presidentes de PwC de 2023 reveló una advertencia contundente: el 40 % de los altos ejecutivos creen que sus organizaciones no serán económicamente viables en una década si mantienen su rumbo actual. Este hallazgo, sumado a la acelerada adopción de inteligencia artificial (IA), el desafío climático y las tensiones geopolíticas, refuerza una convicción clave: es el momento para reinventar los negocios con decisión y visión.

De acuerdo con la más reciente publicación Valor en Movimiento de PwC, las interconexiones de las megatendencias están reconfigurando industrias y abriendo nuevas dimensiones de crecimiento. Las empresas que abracen la transformación en sus modelos de negocio, enfocándose en su talento humano, las nuevas tecnologías y la búsqueda de oportunidades en un entorno desafiante, estarán mejor preparadas para liderar el crecimiento, generar impacto y construir el futuro desde hoy.

“La inteligencia artificial refleja el ritmo al que evoluciona el mercado. De hecho, se estima que la IA podría impulsar el PIB global hasta en 15 puntos porcentuales para 2035. Nuestro desafío no es solo avanzar con rapidez, sino hacerlo con propósito y construyendo confianza en cada paso. Nuestro reto es adoptar estos cambios de forma consciente y convertirlos en valor real y sostenible”, afirmó Carlos Mario Lafaurie, presidente de PwC Colombia.

Como parte de esta transformación, PwC presentó un nuevo logo, un color distintivo naranja y la campaña creativa “So you can”, diseñada para conectar con la experiencia y capacidades de la Firma al servicio de sus clientes y avanzar en su propósito de “generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes”.

Frente al tema, Juan Carlos Malagón, socio de Marketing de PwC Colombia, señaló: “Si el mercado evoluciona, nosotros también. En un entorno en constante transformación, marcar la diferencia implica no solo comprender el cambio, sino anticiparse a él y actuar con una visión estratégica. Esta evolución reafirma el compromiso de estar más cerca de nuestra gente, de la sociedad y nuestros clientes; de liderar el cambio junto a ellos, impulsar el progreso y acompañarlos en cada paso, fortaleciendo la confianza y los lazos que nos unen para seguir avanzando hacia un futuro sostenible”.

Con esta evolución, PwC reafirma su compromiso con el fortalecimiento del tejido empresarial de la región, acompañando a las organizaciones que buscan crecer, adaptarse y construir ventajas competitivas en un entorno económico dinámico y en constante transformación.