El próximo sábado 25 de octubre, a las 7:00 p.m., el restaurante Varadero Barranquilla abrirá sus puertas para una experiencia culinaria única: la “Cena a Seis Manos – Inspirados en los sabores del mar”, un evento que conmemora el Día Internacional del Chef con una propuesta que une la cocina contemporánea, la mixología de autor y la cultura del whisky.

La velada contará con un menú de siete tiempos —dos snacks, dos entradas, dos platos fuertes y un postre— diseñado por tres talentos de distintas latitudes: el chef franco-colombiano Andrés Fernández, el chef y mixólogo argentino Adrián Madio, y el chef colombiano José Castillo, anfitrión de la casa. Cada preparación estará maridada con un especial acompañamiento de The Glenlivet, whisky escocés reconocido por su elegancia y equilibrio.

José Castillo, chef colombiano

Tres visiones culinarias

El chef invitado Andrés Fernández, reconocido como el Mejor Chef Revelación de Colombia 2025, llega a Barranquilla tras una destacada trayectoria internacional en restaurantes con estrellas Michelin en París, Tokio y Melbourne. Actualmente lidera Cascajal, en Bogotá, un restaurante de cocina colombiana contemporánea que explora la identidad cultural a través del territorio y los productores locales.

Desde Argentina, el segundo invitado, Adrián Madio, conocido como el alquimista de la cocina y la barra, fusiona la gastronomía con la coctelería. Doble ganador del World Class Colombia, Madio es reconocido por su enfoque innovador, que integra técnica, storytelling y exploración de ingredientes latinoamericanos.

Como anfitrión, José Castillo, chef colombiano formado en la Fundación Alicia (España) y con experiencia en el restaurante CUON, bajo la dirección del chef Juan Manuel Barrientos, representa la nueva generación de cocineros que conectan la creatividad con las raíces del Caribe. Hoy hace parte del equipo de Varadero, sumando su visión fresca y técnica al alma del restaurante.

Adrián Madio, conocido como el alquimista de la cocina

Varadero: 25 años de sabor

Para Mario Henao, propietario de Varadero y líder del Grupo Tlifate, esta iniciativa hace parte de la conmemoración de los 25 años del restaurante, un clásico de la gastronomía barranquillera.

“Queríamos celebrar el Día del Chef con algo que representara lo que somos: unión, pasión y creatividad. Hoy las colaboraciones son el alma del mundo gastronómico. Reunir a estos tres talentos es una manera de aportar dinamismo al sector y ofrecer una experiencia memorable a nuestros comensales”, expresó Henao.

El empresario destacó además que esta cena “será una experiencia exclusiva, diseñada para cerca de 80 personas, donde cada plato y cada copa contarán una historia. Queremos que el público viva una noche diferente, inspirada en los sabores del mar y en la pasión por la cocina que nos ha acompañado durante estos 25 años”.

La Cena a Seis Manos cuenta con el apoyo de The Glenlivet, Hotel Country International, Cholomar y Agua Manantial, marcas aliadas que acompañarán esta celebración de la gastronomía.

Los interesados pueden realizar sus reservas a través de las redes sociales de @varaderorestaurante, la línea 3178933016 o en los canales oficiales del restaurante.