El Festival de Jazz de Mompox 2025 generó un impacto económico estimado en $15.329 millones de pesos, que se irrigaron en sectores clave para la generación de empleo.

“Para esto hacemos este tipo de eventos. Los festivales son un importante renglón de la economía bolivarense, porque generan empleo y nos posicionan como destino de inversión y turismo”, aseguró el gobernador de Bolívar, Yamil Arana.

El 51% (aproximadamente $7.871 millones) correspondió a gastos efectuados por los asistentes al evento, principalmente visitantes no residentes en Mompox, seguido por un 28% asociado al denominado “efecto derrame económico”, y un 20% vinculado a los gastos logísticos y de operación realizados por los organizadores.

Perfil de los asistentes

Respecto a las características de los asistentes, el 56% fueron mujeres y el 44% hombres; el 74% se identificó como empleados o trabajadores independientes. Además, el 98% reside en Colombia, aunque el 66% no vive en Mompox. De este último grupo, el 85% manifestó que su principal motivación para viajar fue asistir al Festijazz, con una permanencia de cuatro días en el municipio.

Gobernación de Bolívar

Finalmente, el 60% de los asistentes indicó haber participado en ediciones anteriores, lo que refleja un alto nivel de fidelización hacia el evento. Este resultado coincide con el 90% de satisfacción reportado por los participantes, confirmando la calidad y relevancia del Festival.

Esta medición fue realizada por la Cámara de Comercio de Magangué y la Universidad de La Guajira, previa asesoría y acompañamiento de la Cámara de Comercio de Cartagena y de la Gobernación de Bolívar, para transferir el modelo de monitoreo y procesamiento de datos.

Recordemos que el FestiJazz contó con la participación de artistas de la talla de: Chabuco, Andrés Cepeda, Tony Dize, Elder Dayán, Jessi Uribe, Cabas, Mike Bahía, entre otros; y con un gran homenaje a uno de sus hijos más ilustre, Franklin Ramos, estilista, asesor de imagen y empresario.

Gobernación de Bolívar La orfebrería ancestral tuvo su momento en los días del FestiJazz gracias a la llegada del turismo.

En cuanto a las actividades económicas beneficiadas: