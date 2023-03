Francia Márquez dice que seguirá yendo en helicóptero a su vivienda en Dapa

“Voy a seguir. Las veces que vaya, voy a ir en helicóptero. Les guste a la élite colombiana o no. Yo soy la vicepresidenta de este país, me eligieron los mismos 11 millones y algo que eligieron al Presidente. Me eligieron a mí”, declaró Márquez en ‘Semana’.

La mandataria enfatizó que se transporta en aeronave por su seguridad, pues sufrió un “atentado frustrado” el pasado mes de enero en la vía que conduce hacia una de sus viviendas, donde resultó ilesa.

“¿Porque la vicepresidenta pobre, que viene de abajo, humilde, entonces no lo puede usar?, pues lo siento mucho, que vayan y me demanden si estoy haciendo algo ilegal. Pero después de haber vivido un atentado frustrado en la vía que conduce a mi casa, donde me ponen ocho kilos de explosivos, pues no me voy a dar el lujo de facilitarles las condiciones para que me maten más rápido (…) Me pueden ir a demandar, si quieren, y que sea un juez que defina si estoy haciendo algo ilegal o estoy haciendo lo correcto”, concluyó.