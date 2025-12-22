En las calles de municipios como Baranoa y Sabanalarga, donde es común ver perros desnutridos deambulando sin rumbo, la Navidad llegó este año con alimento, cuidado y un mensaje de solidaridad. Más de 200 caninos en condición de abandono fueron beneficiados con una jornada especial de alimentación organizada por la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional en el Atlántico.

La actividad hace parte de la campaña ‘Regalando bienestar a nuestros compañeros más fieles’, una iniciativa que cumple cinco años y que se ha consolidado como un referente de protección y respeto por los animales en el departamento.

Durante la jornada, los uniformados ofrecieron a los perros raciones de caldo de pollo, menudencias, carne y hueso, además de alimento concentrado y agua, en lo que denominaron una cena navideña para aquellos animales que no cuentan con un hogar ni con cuidados básicos.

Más allá de la entrega de alimento, la actividad buscó sensibilizar a la comunidad sobre la realidad que enfrentan cientos de animales abandonados en el territorio. “Son seres sintientes que requieren amor, protección y compromiso”, reiteraron los organizadores, al tiempo que hicieron un llamado a no normalizar el abandono animal.

Desde la Policía Ambiental señalaron que este tipo de jornadas continuarán realizándose de manera permanente en distintos municipios del Atlántico, como parte de las acciones para fortalecer el bienestar animal y promover una cultura de respeto hacia los animales que viven en condición de calle.

El coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante encargado del Departamento de Policía Atlántico, invitó a la ciudadanía a sumarse a este tipo de iniciativas.

“Queremos que la comunidad nos ayude a multiplicar estas acciones en otros municipios del departamento y así beneficiar al mayor número posible de animales durante la temporada decembrina”, expresó.

La jornada dejó no solo platos llenos, sino también un mensaje claro: la Navidad también puede ser una oportunidad para tender la mano o el plato a quienes no tienen voz.