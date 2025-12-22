Con el objetivo de mejorar la continuidad y calidad del servicio de energía eléctrica, la empresa Air-e Intervenida continúa desarrollando trabajos de mantenimiento preventivo en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, a través de sus brigadas técnicas especializadas.

En este contexto, para el martes 23 de diciembre, se tiene prevista una jornada de intervención en el municipio de Soledad, que incluirá el retiro de postes en mal estado y la adecuación de redes eléctricas, labores que se ejecutarán entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde en el sector aledaño a la calle 77A con carrera 11.

De manera complementaria, los trabajos se desarrollarán en dos fases adicionales. La primera fase se llevará a cabo entre las 8:10 a.m. y las 9:00 a.m., abarcando el área comprendida entre la diagonal 74 y la diagonal 78, entre las carreras 5 y 14, así como las calles 65 a la 77, beneficiando a sectores residenciales como Ciudad Bonita, Villas de San Antonio, Portal de los Manantiales, Ciudad de Salamanca, Urbanización Palermo y Portocastello.

Posteriormente, la segunda fase de estas labores técnicas se ejecutará entre las 5:00 p.m. y las 5:55 p.m., en la misma zona, donde se realizará el retiro de infraestructura eléctrica deteriorada y la optimización de las redes existentes.

Air-e reiteró que estas acciones hacen parte de su plan de mantenimiento preventivo, orientado a fortalecer la seguridad, confiabilidad y eficiencia del servicio de energía eléctrica para los usuarios de la región.