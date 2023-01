Fiscalía cita a declarar a presidente de la SAE por denuncias sobre bienes

Así mismo, afirma la Fiscalía que seguirá investigando los hechos denunciados en esta entidad.

Esto luego de una carta en la que Rojas le reclamaba al fiscal Francisco Barbosa por un supuesto incumplimiento que este le había achacado el pasado lunes al presidente de la SAE: "Solicitamos respetuosamente le aclare a la opinión pública a qué encuentro no hemos asistido, pues conforme la correspondencia enviada a esta entidad, hemos participado en cada una de las citaciones y, reiteramos que estamos a espera de conformación de la fecha y hora para instalar la mesa técnica”.

La Fiscalía había informado el pasado lunes que, desde el Guaviare, Barbosa invitó a que "le pongan la cara a la Fiscalía y no solamente a medios de comunicación para ganar 'likes'. No solo ha pasado con Gustavo Bolívar, sino con director de UNP, con director de la SAE. A cada momento lo mejor es hacer escándalo pero cuando cita la Fiscalía no van".