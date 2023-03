El dolor de los indígenas de la Costa por los ‘falsos positivos’

El magistrado de la JEP Óscar Parra, que lidera el subcaso Caribe, un brazo del macrocaso 03 en el que se analizan los hechos de ejecuciones extrajudiciales que se perpetraron en esa zona del país entre 2002 y 2008, le abrió -¡por primera vez!- la puerta a que los pueblos wayuu, wiwa y kankuamo, que intervendrán por primera vez para referirse sobre los dramas que padecieron en el conflicto armado.

De acuerdo con la JEP, las investigaciones han registrado al menos 11 víctimas indígenas (Kankuamos, Wiwas) manos del Batallón de la Popa entre 2002-2005.

“Aunque que pasa el tiempo, el dolor queda intacto. Lastimosamente la guerra de esta país nos dejó con los brazos vacíos, con una madre que ya no es igual desde que perdió a su hijo. Ya no sabe ni cocinar porque la partida de su hijo la marcó. Yo pienso que los que hicieron esto no tienen consciencia, no son de Dios. Estar aquí nos da miedo porque somos unas personas humildes, que nunca tuvimos una niñez como las de los demás. Nosotros vivimos una cama que no tenía colchón y que el techo de la casa solo estaba de ese lado”, contó la mujer en medio de lágrimas mientras narraba el horror que se extendió en Cesar y La Guajira y que también afectó a poblaciones indígenas.