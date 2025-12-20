Juan Manuel Cortés, representante a la Cámara, presentó en los últimos días una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación en contra del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por presunta omisión ante la crisis de seguridad que vive el país.

“Cuando no hay respuestas eficaces frente a la amenaza armada, las omisiones deben investigarse. La realidad es alarmante. El paro armado del ELN, en solo 48 horas, dejó 51 acciones violentas en 13 departamentos. No son percepciones, son hechos: carreteras bloqueadas, comunidades confinadas y ciudadanos abandonados. Esta queja no es política, es defensa institucional y respeto por la Constitución”, se le escucha decir al representante en un video publicado en redes sociales.

Argumentó en su publicación que Colombia solo en 2025 ha sufrido el asesinato de más de 140 miembros de la Fuerza Pública estando en servicio, en más de 40 ataques armados.

Cortés denuncia el paro armado decretado por el ELN, que generó afectaciones también en la población civil, con cierre de actividades económicas y restricciones de movilidad.

Asegura el representante que todo esto evidencia la falta de estrategia integral y efectiva desde el Ministerio de Defensa para contener la expansión de los grupos armados ilegales.

Solicitó el político abrir una investigación disciplinaria y determinar si el ministro incurrió en omisión, negligencia o incumplimiento grave de sus deberes, conforme al marco constitucional y legal vigente.