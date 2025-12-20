Este viernes 19 de diciembre la Cancillería e Colombia anunció una nueva noticia positiva para los viajeros: un nuevo país de Europa eliminó la visa para viajes cortos.

“Colombia y Bielorrusia ponen en marcha exención de visado para estancias cortas desde este 19 de diciembre, tras la firma del acuerdo y la culminación de los procedimientos internos de formalización entre ambos países”, señaló la Cancillería.

Se trata de una Nación que tiene una relación con Colombia de más de 30 años.

Requisitos para que colombianos viajen a Bielorrusia sin visa

Luego de este acuerdo la Cancillería informó que los colombianos podrán ingresar sin visa a Bielorrusia desde el mismo 19 de diciembre. Solo necesitarán pasaporte vigente.

Bielorrusia está ubicado entre Lituania, Letonia y Rusia. Se puede describir como un país con una arquitectura estalinista, con antiguas fortificaciones y extensos bosques vírgenes que aún se conservan.

Para que los colombianos puedan viajar a este país, necesitarán cumplir con las siguientes condiciones: que la estadía sea corta, es decir, por un periodo no superior a 90 días; que los viajes sean exclusivamente de turismo, por lo que la exención de visado no aplica para fines laborales ni de estudio.

“La flexibilización del régimen de visados entre Colombia y Belarúsdinamiza las relaciones bilaterales, promueve un mayor contacto entre los ciudadanos y contribuye a impulsar el turismo y el comercio bilateral”, se lee en la publicación de la Cancillería.

Sitios para visitar en Bielorrusia, según ChatGPT

1. Mir Castle (Castillo de Mir) Un impresionante castillo del siglo XVI con mezcla de estilos gótico, renacentista y barroco — declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

2. Nesvizh Castle (Palacio de Nesvizh) Este palacio renacentista fue residencia de la familia Radziwiłł y también es Patrimonio de la Humanidad. Jardines, salas históricas y paseos hacen que sea un lugar imperdible.

3. Brest Fortress (Fortaleza de Brest) Complejo memorial dedicado a la defensa heroica durante la Segunda Guerra Mundial. Es uno de los monumentos históricos más emblemáticos de Bielorrusia.

4. Museo Estatal de la Gran Guerra Patriótica (Minsk) Museo moderno e importante para conocer la historia del país durante la Segunda Guerra Mundial.

5. Catedral de San Francisco Javier (Grodno) Una de las catedrales barrocas más hermosas de Bielorrusia, situada en la histórica ciudad de Grodno.