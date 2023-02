“El sarcoma seguía allí”: esposa de Diego Guauque habló de su estado de salud

En diálogo con ‘Semana’, el reportero manifestó que el proceso ha sido complicado y su primera cirugía no salió como esperaba el equipo médico.

“Los médicos me dijeron que me iban a abrir la barriga para sacarlo, pero no se logró el objetivo. Mi familia y yo estábamos muy esperanzados a que nos dijeran al final del día que ya lo habían sacado y lo habían vuelto papilla, pero lastimosamente no fue así”, dijo Guauque.

El reportero explicó que le realizaron una prueba para determinar si podía vivir con un solo riñón y le extrajeron una parte de sarcoma con el fin de tener un diagnóstico médico.

“Este es último esfuercito, estoy agotado de tantas operaciones. Nunca había tenido esto en mi vida, este es el último esfuercito, si Dios quiere ya salgo de la clínica y empiezo con la quimioterapia”, sostuvo Guauque.