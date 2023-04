Anulan nombramiento de Natasha Avendaño como experta de la Creg

El fallo del máximo tribunal se dio tras una demanda instaurada en la que se solicitaba la anulación del nombramiento debido a que no cumplía con los requisitos exigidos por la ley. De acuerdo con la demandante, Diana Rubiano, Avendaño García no tiene la preparación y experiencia técnica en el área energética.

Natasha Avendaño asumió el cargo el 2 de agosto del 2022, durante la administración de Iván Duque.

"Conforme con lo dicho, se tiene entonces que la señora Natasha Avendaño García no cumple con ninguno de los eventos descritos en literal c) del parágrafo 1º del artículo 21 de la Ley 143 de 1994, en tanto no acreditó haberse desempeñado en un cargo de responsabilidad en el sector energético nacional o internacional por un período superior a seis años, así como tampoco ha desarrollado actividades de consultoría o asesoría, en los mismos asuntos por un lapso igual al señalado con anterioridad", indica el fallo del Consejo de Estado.