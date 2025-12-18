En el cierre del año, el subsidio de Renta Ciudadana se ha convertido en un apoyo clave para miles de hogares colombianos que dependen de este ingreso para cubrir necesidades básicas como la alimentación en estas fechas decembrina.

Por eso, una de las preguntas más frecuentes entre los beneficiarios es cómo confirmar si el dinero ya fue consignado y evitar desplazamientos innecesarios a bancos o corresponsales.

El programa, administrado por el Departamento de Prosperidad Social (DPS), entrega los recursos teniendo en cuenta criterios como la clasificación en el Sisbén IV, la priorización de madres cabeza de hogar y el cumplimiento de compromisos en salud y educación.

Es importante confirmar si su hogar sigue activo en Renta Ciudadana. Lo primero que debe hacer es comprobar que su hogar no presenta suspensiones o bloqueos. Para el ciclo de pagos de 2025, Prosperidad Social realizó una depuración de datos cruzando información con diferentes entidades oficiales.

Para consultar, ingrese al portal oficial de Renta Ciudadana del DPS y seleccione la opción “Consulte aquí si su hogar es beneficiario” y tenga su cédula en mano.

Si el resultado arroja el estado “Activo”, significa que su hogar está habilitado para recibir el pago correspondiente al ciclo en curso. Después revise si el giro ya está disponible en el Banco Agrario.

Una vez confirmado el estado activo, el siguiente paso es verificar si el dinero ya fue cargado por el Banco Agrario de Colombia, entidad encargada de realizar los pagos. El banco dispone de un micrositio exclusivo para la consulta de giros. Allí deberá consultar y el sistema le indicará si tiene un giro disponible, el monto asignado y el punto donde puede reclamarlo, ya sea en un corresponsal bancario o cajero automático.

¿Qué hacer si aparece activo en Renta Ciudadana, pero aún no hay dinero?

Si en la plataforma de Prosperidad Social su estado figura como activo, pero en el Banco Agrario todavía no aparece el giro, no significa que haya perdido el beneficio. Los pagos se realizan de forma escalonada, precisamente para evitar congestiones en los puntos de retiro.

En estos casos, se recomienda esperar entre 24 y 48 horas y volver a realizar la consulta. Si después de ese tiempo el giro no aparece, lo ideal es comunicarse directamente con los canales oficiales del DPS o del banco.

Realizar estas verificaciones desde el celular o el computador le permitirá ahorrar tiempo, evitar filas y tener mayor certeza sobre la disponibilidad de su subsidio.