El Certificado de Libertad y Tradición, documento clave para conocer la situación jurídica de un inmueble en Colombia, ahora puede obtenerse de manera digital, facilitando los trámites para compradores, vendedores y ciudadanos en general.

Este certificado, expedido por la Superintendencia de Notariado y Registro, contiene información detallada sobre una propiedad, como el nombre del propietario actual, el historial de dueños anteriores, la forma en que fue adquirido el predio —ya sea por compra, sucesión o remate— y su estado legal, incluyendo posibles hipotecas, embargos u otros gravámenes.

Además, el documento incluye datos como la dirección, descripción del inmueble y su tipo, ya sea casa, apartamento, finca, lote o propiedad horizontal, lo que lo convierte en un requisito indispensable para procesos de compra, venta o trámites ante entidades financieras.

Durante años, obtener este certificado implicaba desplazarse a oficinas físicas y enfrentar largas filas. Sin embargo, la digitalización ha transformado este proceso. Actualmente, plataformas como certificadostradicionylibertad.co permiten solicitar el documento en línea en pocos minutos.

Estas herramientas ofrecen beneficios como múltiples medios de pago —incluyendo PSE y tarjetas—, transacciones seguras, respuesta ágil en la entrega del certificado y acompañamiento al usuario durante el proceso.

Expertos recomiendan que, aunque el certificado no tiene una fecha de vencimiento definida, se obtenga una versión actualizada para cada trámite. De hecho, notarías y entidades financieras suelen exigir que el documento tenga una antigüedad no mayor a 30 días, con el fin de garantizar que la información sea reciente.

Otro de los avances más destacados es la posibilidad de adquirir este certificado desde el exterior, lo que facilita a colombianos y extranjeros realizar procesos de compra de vivienda sin necesidad de estar en el país. La digitalización permite verificar información legal, hacer seguimiento en tiempo real y acceder a datos confiables del mercado inmobiliario.

Con estos avances, el acceso al Certificado de Libertad y Tradición se consolida como un proceso más eficiente, seguro y acorde con las necesidades actuales del sector inmobiliario.

¿Cómo sacar el certificado?

Ingresar a https://certificadostradicionylibertad.co/

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Seleccione la oficina de su interés y llene el número de la matrícula inmobiliaria

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