Por medio de una publicación en redes sociales, la Contraloría General publicó que este jueves 9 de abril adelanta una actuación de Policía Judicial en la sede de la Nueva EPS y la Supersalud.

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Argumentó la entidad que esto se debe a la preocupación institucional por la situación financiera del sistema de salud y la ausencia reiterada de estados financieros de la entidad de salud. La actuación es para recaudar información y establecer la condición actual del sistema de aseguramiento en salud.

En otra publicación, la Contraloría expresó: “La información recaudada será insumo técnico para valorar eventuales actuaciones fiscales y disciplinarias, conforme a los procedimientos y competencias”.

Finalizó: “La Contraloría continúa vigilando los recursos públicos del sector salud para su adecuada destinación y el mejoramiento del servicio”.

#AEstaHora |🚨Ante la preocupación institucional por la situación financiera del sistema de salud y la ausencia reiterada de estados financieros de la @NuevaEPS_, la @CGR_Colombia adelanta una actuación de Policía Judicial en la entidad y en la @Supersalud, para recaudar… pic.twitter.com/uqSsa81PPp — Contraloría General de la República de Colombia (@CGR_Colombia) April 9, 2026

Hay que recordar que existe incertidumbre entre los 11,8 millones de afiliados a la Nueva EPS por la continuidad de atención. Esto luego de que se confirmara que la medida de intervención estatal llegó a su fin tras el vencimiento de la resolución que la mantenía bajo control del Gobierno.

De momento la Superintendencia de Salud ni otra entidad ha anunciado una prórroga o una decisión oficial sobre su continuidad.

Según se conoció, la intervención —que había sido extendida hasta el 3 de abril de 2026— perdió vigencia automáticamente al no ser renovada por el Ejecutivo. Esto deja en un limbo administrativo a la EPS más grande del país, con millones de afiliados que dependen de sus servicios.

La situación ha generado preocupación en el sector salud y en el ámbito político. No existe claridad sobre si se nombrará un nuevo interventor, un presidente o si se levantará definitivamente la intervención. Incluso se han mencionado posibles cambios en la dirección de la entidad, aunque sin confirmación oficial.