La Procuraduría General de la Nación instó este miércoles a la Superintendencia de Salud para que entregue un informe detallado sobre la situación actual de la Nueva EPS.

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A través de una carta, el Ministerio Público solicitó que se precise si a la fecha continúan vigentes las causales que motivaron la intervención forzosa ordenada por el Gobierno nacional.

En primer lugar, el organismo de control pidió a la Superintendencia de Salud informar si “la Nueva EPS continúa incursa en las causales que sustentan mantener la medida de intervención forzosa administrativa”.

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Además, exigió remitir copia de los informes mensuales emitidos por la contralora designada para la intervención forzosa administrativa para administrar a Nueva EPS.

“Precisando el periodo de cada informe de gestión mensual, junto con la información financiera presentada por la entidad, incluyendo en todos los casos la fecha de entrega por parte de la EPS, (informe que incluya el avance y la evaluación de la situación técnico- científica, financiera, jurídica y administrativa de la entidad vigilada, así como las certificaciones respectivas para cada uno de los componentes)”, se lee en la solicitud de la Procuraduría.