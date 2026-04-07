Al menos seis personas murieron este martes y otras 22 resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, en un accidente de bus que se volcó en una carretera del centro de Colombia que conecta a Bogotá con Ibagué, capital del departamento del Tolima, informaron las autoridades.

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Según informes preliminares, cinco personas fallecieron en el lugar del siniestro, mientras que una más murió cuando era trasladada a un centro médico.

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El vehículo, adscrito a la empresa Coomotor, transportaba a 28 pasajeros, entre ellos tres menores de edad, y volcó de manera lateral en la glorieta de Payandé, a menos de 20 minutos de Ibagué.

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El director de Tránsito y Transporte de la Policía, coronel Jair Alonso Parra, lamentó el accidente y explicó que una de las hipótesis es “la pérdida de control del vehículo y el posible exceso de velocidad crítica ante una curva”, señaló en un video difundido por la institución.

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El oficial explicó que tras el accidente se activaron los protocolos de atención con organismos de socorro, personal médico y autoridades locales para asistir a los afectados y garantizar la seguridad en la zona.

Asimismo, indicó que la carretera se encuentra habilitada para el tráfico y que el siniestro sigue siendo materia de investigación.

“Nuestro equipo técnico y judicial adelanta las labores correspondientes para esclarecer las causas del accidente y determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos”, agregó.

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