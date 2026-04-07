La senadora sucreña por el Partido Liberal, Karina Espinosa Oliver, celebró que el proyecto de ley que amplía cobertura y refuerza la atención a adultos mayores vulnerables en Colombia y que es de su autoría, hubiese sido aprobado.

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En su criterio, con esta ley “Colombia da un paso importante por la dignidad, el cuidado y el bienestar de quienes construyeron este país”.

La mencionada ley permite que más adultos mayores se beneficien, especialmente los que han estado por fuera del sistema de Centros Vida y Centros de Bienestar, y prioriza la atención de los más vulnerables: adultos mayores en condición de abandono, indigencia, maltrato o afectados por desastres naturales y emergencias.

Además los recursos pueden ser utilizados en el fortalecimiento y priorización de los Centros Vida, Centros de Bienestar y las granjas para adulto mayor, así como en construir, ampliar o adecuar Centros de Bienestar, Centros Vida y granjas.

Atender a adultos mayores que hoy están por fuera de esos centros y responder a las necesidades de adultos mayores afectados por desastres naturales o emergencias sanitarias.

“Nos duele la situación de la población mayor, el abandono en el que muchas veces se encuentra y la indiferencia con la que durante años se le ha tratado. Nuestros adultos mayores merecen más cuidado, más dignidad y más respuestas reales. Esta ley es para ellos, para que los recursos lleguen donde de verdad hacen falta y puedan sentirse más protegidos y mejor atendidos. Aquí no estamos hablando solo de recursos. Estamos hablando de personas que dieron su vida por sus familias, que trabajaron por este país y que hoy merecen vivir con respeto, cuidado y bienestar”, anotó la senadora Karina Espinosa.

También expresó su agradecimiento a quienes acompañaron este trámite legislativo, como lo son el senador Carlos Julio González Villa, ponente del proyecto; a la representante sucreña Mile Jaraba, coautora y ponente en Cámara, y al senador Carlos Meisel, por su apoyo y respaldo.