El Gobierno nacional, a través del Departamento de Prosperidad Social (DPS), anunció desde este viernes la entrega de transferencias del subsidio Renta Joven, correspondientes al ciclo 1 de 2026.

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Desde este 27 de marzo y hasta el 5 de abril, 52.110 participantes del programa recibirán los recursos por matrícula del segundo semestre de 2025, en el caso de instituciones de educación superior, y en los meses de octubre y noviembre se realizará el pago para estudiantes del SENA.

“A partir de este ciclo, los jóvenes que reclaman las transferencias mediante giro cuentan con nuevos operadores: SuRed y SuperGiros. Esto le permitirá a Prosperidad Social entregar en este ciclo también la transferencia pendiente del ciclo 6 del año pasado a 17.179 participantes de esta modalidad, que fue aplazada debido a la no adjudicación de la operación de entrega en febrero”, se lee en el comunicado.

Sobre los beneficiarios bancarizados que no recibieron recursos por el rechazo de los abonos del ciclo 5 y 6 de 2025 en sus cuentas de Daviplata, el DPS señaló que podrán cobrarlos por giro en el ciclo 1, previa validación de condiciones, según el caso y motivo de rechazo particular.

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Cabe señalar que en el actual ciclo, el Departamento de Prosperidad Social invertirá más de 22.768 millones de pesos.

Conceptos en el primer ciclo de 2026

Según la entidad, los estudiantes de 33 instituciones de educación superior (IES) recibirán la transferencia por matrícula 2025-2; mientras que los jóvenes del SENA recibirán el apoyo económico de los meses de octubre y noviembre de 2025.

¿Cuáles son las modalidades de las transferencias?

De acuerdo al DPS, las transferencias para el programa Renta Joven se entregarán en dos modalidades: