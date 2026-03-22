El Ministerio de Defensa anunció una recompensa de hasta $ 1.000 millones por información que permita ubicar a alias Genaro, señalado como cabecilla del ELN y responsable del bloqueo armado que afecta al municipio de Bajo Baudó, en Chocó, desde el 17 de marzo.

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La medida fue informada en medio de una emergencia humanitaria que, según reportes conocidos esta semana, mantiene restringida la movilidad de miles de habitantes en comunidades ribereñas de esa zona del Pacífico colombiano.

El paro armado del ELN mantiene confinadas a más de 6.000 personas en Bajo Baudó, con afectaciones sobre al menos 26 comunidades y serias limitaciones para acceder a alimentos, atención médica y actividades básicas de subsistencia. La restricción golpea en especial la movilidad por los ríos Docampadó, Ijuá y Orpúa, corredores esenciales para el transporte fluvial y el abastecimiento en esa subregión.

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La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, alertó que 6.047 personas permanecen bajo confinamiento ilegal y pidió una respuesta urgente para atender a la población afectada. También advirtió sobre el riesgo de una mayor escalada de violencia por la posible presión de otros grupos armados en el territorio.

Ofrecen recompensa por responsables del paro armado en Chocó

La recompensa por alias Genaro fue anunciada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, como parte de la respuesta oficial frente a los hechos de orden público en Chocó. De acuerdo con los reportes publicados, las autoridades también han desplegado operaciones para recuperar el control y reforzar la seguridad sobre los principales ríos de la zona.​

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El ministro afirmó: “Atacar la población civil, confinar y amenazarla es un crimen de guerra, pero cuando se hace de manera sistemática como lo están haciendo, es un crimen de lesa humanidad. El cartel del ELN no defiende al pueblo, no lucha por el pueblo, lo ataca”.

La ayuda humanitaria llega a Chocó en medio del paro armado que mantiene el ELN

En paralelo a los operativos, la Gobernación del Chocó movilizó 10 toneladas de ayudas humanitarias dirigidas a las comunidades confinadas en Bajo Baudó. Los despachos buscan aliviar el desabastecimiento que deja el bloqueo armado, en una región donde la vida cotidiana depende del transporte por río y del comercio local.

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Reportes de prensa también señalan desplazamientos internos y una parálisis de labores como la pesca, el intercambio comercial y los traslados hacia centros de salud, lo que agrava la situación social en el municipio. La emergencia se convirtió en uno de los episodios más delicados de seguridad y asistencia humanitaria en Chocó durante este mes.