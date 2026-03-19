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Por:  Redacción País

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia desmintió en la tarde de este jueves los supuestos vínculos que estaría teniendo con otros sectores políticos con el objetivo de llegar a la Preasidencia de la República.

La declaración se produce luego de supuestas tensiones entre el candidato Abelardo de la Espriella y la legisladora del Centro Democrático.

En este sentido, De la Espriella aseguró el miércoles: “Dos cosas. La primera, los únicos enemigos aquí son Petro y Cepeda. La doctora Paloma Valencia es una competidora, tiene todo mi respeto, nunca la voy a atacar, nunca la voy a agredir, pero hay que hacer precisiones. Y no porque gente de ella me agreda —no creo que ella los mande—; por ejemplo, esto parece menor, pero es importante porque de aquí hacia allá nunca ha habido una agresión de nadie cercano a mí. Su cuñado, el señor Juan Carlos Pastrana, todos los días me ataca; no por eso pienso yo que Paloma le manda".

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“Paloma es una mujer decente, honesta, seria, es una mujer que se ha enfrentado al régimen, pero ella ofrece algo completamente distinto a nosotros,lo cual también es respetable en democracia, porque ella quiere aliarse con todos los partidos, está recibiendo a todo el mundo, están llamando a todos los políticos en todas las regiones. De eso se trata la democracia, ella tiene una visión diferente a la de nosotros”, agregó.

Por su parte, Valencia aseguró: “Yo no he comprometido un solo ministerio, un solo cargo, y la gente me conoce por mi transparencia y mis manos limpias. Aquí recibimos a todos los colombianos, con partido o sin partido, que quieran venir a sumar, porque Colombia merece más y vamos a construir una Colombia más grande”.