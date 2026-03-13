El puente internacional Atanasio Girardot, en la frontera colombo-venezolana, ya estaba listo para recibir este viernes a los presidentes Gustavo Petro y Delcy Rodríguez, pero la suspensión intempestiva de la reunión llevó al retiro de toda la infraestructura y dejó vacío el paso fronterizo.

Los gobiernos de ambos países afirmaron en un comunicado conjunto que decidieron “posponer la celebración del encuentro presidencial para una fecha próxima” por “motivos de fuerza mayor”.

“El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, mantiene su invitación a la señora presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, para llevar a cabo el encuentro presidencial”, agregó la información.

Preparativos frustrados

El Atanasio Girardot es en la actualidad el más utilizado de los cuatro puentes que comunican al departamento de Norte de Santander con el estado venezolano de Táchira, en donde hasta esta tarde trabajadores preparaban la tarima para el encuentro.

Por esa razón en el paso fronterizo, que fue cerrado desde las 18:00 horas del miércoles por los preparativos de la reunión, había solo un puñado de gente quitando mesas, sillas y otros objetos que iban a ser utilizados por los centenares de asistentes al evento, entre los que había miembros de ambos gobiernos, trabajadores de logística y periodistas, entre otros.

La tarima principal de la reunión, ubicada en el lado colombiano de la frontera, fue desarmada y en el ocaso de este jueves solo quedaban en la zona los trabajadores estatales colombianos que esperaban a que llegara la hora de terminar su turno para volver a casa.

En línea que separa a los dos países sobre el puente, hasta donde EFE pudo llegar, se veía cómo de lado venezolano también había trabajadores que estaban desarmando una tarima instalada frente a una caseta de peaje, así como una inusual tranquilidad en el que, desde su inauguración en 2023, se convirtió en el principal paso fronterizo entre ambos países.

Una trabajadora estatal colombiana, que pidió que su nombre no fuera publicado, aseguró a EFE que fueron informados de la cancelación de la reunión a las 15:30 hora local (20:30 GMT) y que de un momento a otro llegaron las personas de logística a retirar la infraestructura que ya había sido instalada.

La mujer afirmó que ya todo estaba preparado, incluso un edificio de Migración Colombia que iba a servir como sala de prensa para los centenares de periodistas que iban a cubrir el encuentro y que habían recibido su acreditación minutos antes de que se confirmara la cancelación de la reunión.

Con la reunión suspendida y con la infraestructura recogida, el puente Atanasio Girardot estaba vacío a las 18:00 hora local (23:00 GMT), un horario en el que normalmente este paso fronterizo suele tener un alto flujo de tráfico hasta su cierre a la medianoche.

Reunión cancelada

El encuentro había sido confirmado la semana pasada por el Gobierno colombiano, que esta tarde alcanzó a entregar en la ciudad fronteriza de Cúcuta, capital de Norte de Santander, las acreditaciones para la prensa que cubriría mañana a Petro y Rodríguez.

Se esperaba que en dicha cita, Petro y Rodríguez hablaran de asuntos económicos, comerciales y de seguridad en la frontera común de 2.219 kilómetros.

La suspensión del encuentro se produjo poco después de que el Gobierno colombiano informara en su cuenta de X de una llamada telefónica entre Petro y el presidente estadounidense, Donald Trump, en la que “se tocaron temas energéticos, hidrocarburos, temas de seguridad, cultivos ilícitos, erradicación, trabajo en conjunto por la lucha contra el narcotráfico, la reactivación económica en la frontera y otros más”.

“Al terminar la llamada, Trump deseó suerte al presidente Petro en su reunión con Venezuela”, concluyó el mensaje en X.