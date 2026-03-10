En rueda de prensa, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, aseguró que acudirá a las audiencias judiciales para las que ha sido convocado, luego de que la Fiscalía General de la Nación anunciara la imputación de cargos en su contra por presuntas irregularidades relacionadas con la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

“Obviamente sí voy a asistir. No quiero referirme a mis temas personales en esta rueda de prensa, pero voy a asistir a las audiencias a las que he sido convocado para el día de mañana”, afirmó Roa al ser consultado sobre el proceso. El directivo añadió que por ahora no conoce los cargos que se le imputarán y que se pronunciará una vez estos sean formalizados en la audiencia correspondiente.

Roa explicó que será su equipo jurídico el encargado de responder a las acusaciones cuando se conozcan oficialmente. Según dijo, un grupo de abogados viene trabajando desde hace meses en la atención del caso.

En su momento mencionó que, desde el ámbito corporativo, se han adelantado procesos de seguimiento al denominado control de riesgo reputacional con la participación de la dirección de cumplimiento, el comité de auditoría y la junta directiva de la compañía.

En febrero, la Fiscalía anunció que formulará cargos contra el funcionario por la presunta violación de los topes de financiación de la campaña presidencial Petro Presidente 2022 y por tráfico de influencias. De acuerdo con las investigaciones del Consejo Nacional Electoral, la campaña habría superado los límites de financiación en cerca de 5.300 millones de pesos.

Según ese organismo, alrededor de 3.700 millones de pesos corresponderían a recursos no reportados durante la primera vuelta electoral, mientras que otros 1.600 millones habrían quedado por fuera de los informes de la segunda vuelta. En ese momento, Roa se desempeñó como gerente de la campaña presidencial.

Adicionalmente, el presidente de Ecopetrol deberá responder dentro de la investigación por presuntas irregularidades relacionadas con la compra de un apartamento de alto valor en Bogotá.