La aerolínea colombiana Satena denunció en las últimas horas irregularidades en las pistas de aterrizaje en municipios de Arauca y Chocó, por lo que suspendió de manera temporal los vuelos hacia Pizarro, una población que es la cabecera municipal del municipio Bajo Baudó en el departamento del Chocó, por temas de seguridad.

Asimismo, advirtió que existen fallas relacionadas con seguridad operacional en pistas de Nuquí, Condoto, Acandí y Arauca, por lo que podrían suspender las operaciones en estos aeródromos.

“La decisión responde a condiciones que representan una exposición no tolerable al riesgo, entre ellas: Presencia recurrente de personas en la pista, objetos abandonados en zonas de seguridad, ausencia de mangaveletas operativas y la falta de cerramiento perimetral, lo que permite el ingreso no controlado al área de movimiento”, manifestó Satena.

Según la empresa aérea, las fases de despegue y aterrizaje se ven afectadas directamente por estas inconsistencias. “Frente a esta situación se reducen los márgenes de seguridad y se aumenta la probabilidad de incidentes”, añadió, a través de un comunicado.

La aerolínea señaló además que “se ha evidenciado ingreso no controlado de personas, vehículos y animales a la pista. En el caso de Nuquí, existe además un paso transversal activo utilizado por peatones y motocicletas. Deficiencias en el cerramiento perimetral. Ausencia o deficiencia de ayudas visuales como mangaveletas”.

Presencia de hongo en las pistas

Uno de los puntos de la denuncia que más llamó la atención fue la presencia de hongo en la superficie de la pista que “afecta el coeficiente de fricción”, como se evidencia en el caso de Nuquí.

El reporte indica también que “se han detectado deficiencias en la iluminación de borde de pista en el aeropuerto de Arauca, con tramos fuera de servicio y luminarias cubiertas por vegetación. Manejo inadecuado de vegetación en franjas y zonas de seguridad”.

“De persistir estas condiciones sin medidas correctivas verificables, la aerolínea evaluará la suspensión permanente de la operación en los demás destinos mencionados, hasta que se garantice el cumplimiento de los estándares de seguridad aeronáutica”, puntualizó Satena.

Sobre el caso de Arauca el informe señala que si no se realizan de manera inmediata las mejoras necesarias en la iluminación de borde de pista, incluida la recuperación de luminarias y el control de vegetación, se suspenderá la operación nocturna hacia este destino, hasta que se restablezcan las condiciones mínimas de seguridad.